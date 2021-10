Rocha Moya ante el desafío de no fallarle a los sinaloenses asume gubernatura

Cambio de estafeta. No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza, reza el dicho popular. Hoy Rubén Rocha Moya asumirá la gubernatura. Llega con la fuerza de tener de aliada la mayoría en el Congreso del Estado. Control en el poder judicial. El respaldo del Gobierno federal. Todos los dados en la mano. No hay pretexto para que no realice una buena labor como gobernador. Este poder total puede ser su fortaleza, pero también pudiera convertirse en su debilidad. Rocha Moya tiene 72 años de edad, es un hombre mesurado, tranquilo, razonable y sabe que con la gubernatura coronará una larguísima búsqueda para convertirse en gobernador. Ya había sido dos veces candidato y en su tercera, resultó la vencida. Hoy rendirá protesta como nuevo gobernador y a partir de este momento asume la responsabilidad de conducir por el mejor camino a Sinaloa. Si Rocha Moya logra contener a los acelerados, se permitirá una bocanada de oxigeno que le permitirá el tiempo y espacio suficientes para aterrizar su proyecto de Gobierno.

¿Cómo le hará? Apenas arranque el sexenio rochista, también arrancarán quienes desde ya aspiran a convertirse en candidatos a senadores. Habrá que ver cómo logra Rubén Rocha Moya contener los ímpetus políticos de Melesio Cuen, el líder fundador del Partido Sinaloense. Los del alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez, los de Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, y otros más que como ha sucedido en otras administraciones habrán de ir creando las condiciones para ser tomados en cuenta. La primera parada de todos ellos es la senaduría, pensando, claro está, en la gubernatura. En tanto Rocha Moya permita que sus colaboradores antepongan su interés político por encima de los de su jefe, su administración tendrá tropiezos. Ojo.

¿Y qué creen? Quirino Ordaz Coppel concluyó ayer inaugurando obras, como la del estadio de beisbol Julio César Urías, en La Higuerita. Ahí en ese evento convivió con deportistas y centenares de niños que se dieron cita en el lugar. También inauguró el puente peatonal Bimodal en el Parque Las Iberas de Culiacán. Ordaz Coppel no tenía por qué parar antes de hoy. Y ya se declaró listo para participar en la ceremonia de relevo de gobernador que habrá de llevarse a cabo hoy en el Congreso del Estado.

La designación. El popular Veni mascota de los Venados de Mazatlán se quedó con las ganas. El alcalde Luis Guillermo Benítez designará como titular del Instituto del Deporte en Mazatlán a reconocido manager de beisbol y un excelente jugador en las paradas cortas, Juan José Pacho. En Mazatlán sí se tomó en serio a quien debería de encabezar los programas deportivos en el municipio.

¿Cederá el Químico? El Partido Sinaloense emplazó al alcalde Luis Guillermo Benítez para que acepte las propuestas presentadas en la conformación de su gabinete. El PAS oficialmente como se había adelantado desde este espacio propone a Rafael Mendoza para secretario del Ayuntamiento. Guillermo López exregidor panista para la Oficialía Mayor y al exrecaudador de rentas el expanista Felipe Parada, para la Tesorería. Habrá que ver si el Químico los acepta, porque está empecinado en nombrar al exdiputado Edgar González como secretario del Ayuntamiento y se sabe trae en mente para Tesorería a Gabriel García Coppel y a Ismael Barros. Por lo pronto se supo que los regidores volvieron a desairar una invitación del Químico.