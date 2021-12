Rocha Moya cede a presiones y echa mano a crédito por mil 300 mdp

Cede a presiones. Que el gobernador solicite créditos con apenas un mes y siete días de gobierno manda un mal mensaje. Primero, se muestra nervioso. Segundo, que no supo cómo manejar los tiempos para esperar la entrega de los recursos federales prometidos. Rubén Rocha Moya anunció que solicitará créditos por un monto de mil 300 millones de pesos. Que dizque para cubrir los aguinaldos, cuando se sabe que en todo el año se hizo un ahorro precisamente para asegurar esa prestación a los trabajadores del Estado. Se metió en un berenjenal cuando prometió que basificaría a trabajadores de la salud en cuanto tomara posesión, cuando él sabe que es un tema federal. Y entonces comprometió dineros del Estado para comenzar ese proceso. La presión de los trabajadores de la salud que le echaron en cara su promesa, al parecer no la aguantó. Y la de todos los proveedores del Estado que a finales de cada año presionan con todo al gobierno, lo que se ha convertido en una práctica que todos, absolutamente todos los gobernadores la han vivido en sus momentos. El manejo de la presión es clave. Pero también mantener la calma y acomodar los tiempos, porque el tema de las finanzas no es nada fácil. Porque los dineros, ya se dieron cuenta, no son fáciles de obtener para el ejercicio de gobierno. Rocha Moya tal vez hizo bien en echar mano de créditos para resolver los problemas inmediatos, con la promesa de pagarlos en cuanto caigan los recursos que prometió el Gobierno Federal. Pero en la forma de comunicarlo está otra falla. Rocha Moya no es un especialista en finanzas. Y su secretario de Finanzas, Enrique Díaz, tampoco. Por cierto, Díaz ya comenzó a darse cuenta en dónde está sentado. Y jamás imaginó la bronca en la que se estaba metiendo. Es otro de los que están incomodos en su Secretaría.

Doña Sara Bruna…Vuela alto. Apenas asumió el cargo de fiscal general de Sinaloa, la titular Sara Bruna Quiñónez solicitó su ingreso nada más ni nada menos que a formar parte de los condóminos de La Primavera. Lo de menos es que no debe criticárselo por aspirar a vivir en tan exclusivo lugar. O que no tenga los recursos económicos para irse a vivir a La Primavera. Pero si como que choca con la austeridad que el Gobierno Federal de López Obrador y que en Sinaloa lo secunda Rubén Rocha Moya tanto pregonan. Habrá que ver cuántos colaboradores de Rocha Moya ya tenían sus residencias en La Primavera antes de asumir los cargos y quiénes son los que apenas fueron nombrados corrieron para darse de alta entre los condóminos de ese exclusivo asentamiento.

Contra viento y marea. El secretario de Salud, Melesio Cuen, nos comentó en corto que la nueva variante del Covid-19, Ómicron, no debe de provocar pánico entre la población. Dijo que de acuerdo con los científicos, Ómicron no es tan letal como el Covid-19 y su variante Delta. Si es altamente contagioso, pero no letal. Entonces sostuvo, “tal vez después lo veamos como una importante alternativa para que la población esté más segura. El Ómicron le puede contagiar y ya resuelto entonces aporta protección a la persona. Con esto y las vacunas, muchos estarán a salvo. Cuen pidió estar atento con el anuncio que este martes hará el Gobierno Federal para la tercera dosis de la vacuna a los mayores de 65 años. Sinaloa está entre los estados que implemente este programa. Cuen se mostró tranquilo, metido en su función de secretario de Salud, por más viento y mareas que lo han sacudido.