Rocha Moya choteó al PRI, PAN y a Chapman 

El gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, empezaron a dar color para resolver los problemas que demanda la sociedad ahomense. Exigentes como son, justificado por el retroceso que se vivió en el trienio pasado, algunos ya le estaban poniendo los espolones a la administración vargaslanderista y rochista porque iban siete meses y solo estaba el anuncio de obras de drenaje. Sin embargo, no se veía acción hasta que ayer se dejó venir Rocha Moya para iniciar la primera etapa de la rehabilitación del colector Niños Héroes. No solo eso sino también el drenaje pluvial en la colonia Magisterial, lo que fue una sorpresa. Ahora a esperar que se cumplan los plazos para que las molestias no demeriten la acción del gobierno de la 4T.

ROCHA MOYA le puso sabor al caldo en su visita a la ciudad. Primero cuando uno le pidió la construcción de la carretera al ejido Plan de Guadalupe. Y es que el gobernador le hizo referencia a que tuvo muchos años (51 nomás) con gobiernos priistas, panistas y uno morenista, el del trienio de Guillermo “Billy” Chapman, que tampoco sirvió. Eso ya lo saben los ahomenses, pero que lo diga el gobernador eso ya es sobresaliente. Rocha Moya cuestionó el porqué esperaron tanto tiempo. No esperaron tanto sino que no les hacen caso. Cuando menos ahora tienen la promesa de que la van a realizar. Ver para creer.

Otro de los episodios ”atractivos” es cuando el gobernador rescató una conversación con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la visita del fin de semana pasada a Sinaloa. A pregunta de López Obrador sobre su relación con los alcaldes, Rocha Moya reveló que le contestó que no se lleva bien con uno. No hay que ir muy lejos ni necesidad de que confiese de quién habla para saber de quién se trata. Y le siguió con que con el de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, es con quien mejor se lleva y mejor se coordina. O sea, Rocha Moya apalancó a Vargas Landeros con López Obrador que ya lo ubica. Dicen que el alcalde quedó gustoso.

LA derrota que tuvo ante Mariana Baca por la presidencia del Módulo de Riego Santa Rosa dejó a Gloria Valdez en una posición debilitada como delegada con facultades de presidenta del Comité Municipal Campesino número 5. El golpe es duro, por lo que algunos consideran que Valdez debería de separarse en forma voluntaria del liderazgo de la organización antes de que una corriente adversaria tome vuelo para desbarrancarla. Con la derrota en la disputa por el módulo algunos que apoyaron a Mariana ya le pusieron el ojo porque la ven frágil.

Dicen que el resultado de la elección del Módulo de Riego Santa Rosa puso los pelos de punta a Juan Luis Díaz, quien aspira a la presidencia del Módulo de Riego Mavari, en Higuera de Zaragoza. “El Pitin” dejó la dirigencia cenecista para ir por esa posición, pero si ya andaba “cabreado” porque el presidente de ese módulo, Cristian Rodrigo, sacó a Javier Cota como su “gallo”, con lo que le pasó a Gloria Valdez, quien lo sustituyó en la organización cenecista, dicen que lo “acalambró” más.