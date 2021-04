Rocha Moya dice estar dispuesto a coordinarse y negociar con el narco en Sinaloa

Propone Rocha Moya pactar con el narco. El candidato a la gubernatura por Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, dijo que buscará una forma de “coordinarse con el narco” en Sinaloa. En un Twitter publicado por el periodista Carlos Loret de Mola adelantó que en la entrevista que le realizó a Rocha Moya en Culiacán, este propone coordinarse con los narcos y sentarse a negociar una estrategia contra la violencia. En el mismo Twitter adelantó un breve video de lo que será la entrevista completa que pronto será publicada por Latinus.us. Como es sabido, el miércoles pasado, Loret de Mola estuvo en Culiacán. Tenía pactadas entrevistas con los dos punteros por la gubernatura de Sinaloa. Rocha Moya y Mario Zamora, candidato de la Coalición PRI, PAN y PRD. Los dos fueron entrevistados por separado. Y si como adelanta Loret de Mola en su Twitter Rocha Moya habló de sentarse con los narcos para coordinarse, entonces ya se está hablando de cosas mucho más delicadas que una alianza con el Partido Sinaloense. Pero sobre todo sería todo lo contrario de lo que vino a decir el líder nacional de Morena, Mario Delgado, de que ese partido no permitiría que el narco impusiera candidatos. Esa expresión para muchos la lanzó sin ninguna razón. Pero ahora toma otra connotación.

El debate. Los ocho candidatos a la gubernatura estuvieron puntuales. El Instituto Electoral de Sinaloa los convocó al primer debate político. En realidad no resultó ser un debate. Porque los cuestionamientos que le lanzaron a Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS, no recibieron respuesta. Porque en un verdadero debate se cuestiona, se responde, se aclara. Rocha Moya llegó acompañado de Melesio Cuen, líder del PAS, y el expanista Alejandro Higuera. Zamora llegó acompañado de una señora Hilda con un hijo desaparecido y actualmente en lucha por localizarlo. Del campesino ganadero Jesús Murillo, víctima de la cancelación de programas de apoyo del Gobierno Federal, y por el doctor Héctor Ponce, quien en esta pandemia se ha significado por atender gratuitamente a enfermos por coronavirus. Eso marca diferencia. Rocha Moya, al hacerse acompañar de Cuen e Higuera, más parece como un reto a quienes lo han criticado por esa situación. Rocha Moya se quedó sin la bandera que antes portaba y que era el rescatar a la UAS del secuestro político en que se encuentra. Y su bandera de combate a la corrupción se cae por sí sola cuando es compañero de campaña el candidato a la alcaldía de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. El rescate a la UAS fue lanzado como compromiso no solo por Zamora, sino por los candidatos de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres; de Redes Sociales, Yolanda Cabrera, y por Ricardo Mendoza, de Encuentro Solidario. Zamora mostró una marcada diferencia ante Rocha Moya. Se mostró vigoroso, joven, pleno y consciente de lo que demanda Sinaloa.

Escándalos hunden a Morena. El diputado federal de Morena en Puebla, Saúl Huerta, fue sorprendido cuando atacó a un menor de edad, a quien violó. Huerta es candidato de Morena a reelegirse como diputado federal. A esto se suma el “toqueteo abusivo” del candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal. Este sujeto ya hizo historia en Mazatlán cuando al salir alcoholizado del centro nocturno La Botana, en Mazatlán, se impactó contra una patrulla. Estos se suman al nefasto Félix Salgado Macedonio, frustrado candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. ¡Que bonita familia!