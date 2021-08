Rocha Moya, en una encrucijada para acomodar a Cuen en el gabinete

La encrucijada de Rocha. El hecho de que Melesio Cuen no haya recibido hasta hoy una propuesta para integrarse al próximo gabinete estatal, no es casual. Y es que el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, está evaluando todos los escenarios en caso de incluir a Cuen en su gabinete. Y es que para el próximo gobernador está claro que Cuen, desde la trinchera que esté, buscará su objetivo de siempre: convertirse en gobernador. Pero primero, seguro tiene en la mira una senaduría. De ahí se cree, pues la historia habla por sí sola, brincar a la candidatura por la gubernatura. Lo hizo Rocha Moya, también Mario Zamora. Tiempo atrás lo hizo Mario López Valdez, y más atrás, Juan S. Millán. Así es que parece ser que la Senaduría es un buen camino para alcanzar el objetivo. Pero seguro Rocha Moya también evalúa la posibilidad de tenerlo cerca. Y de esa manera mantenerlo ocupado, más difícilmente controlado. Cuen no tiene ninguna necesidad económica. Cuen tampoco tiene necesidad de aceptar un cargo en la administración estatal. Es más, ni lo necesitaría en su momento para poder convertirse en candidato al Senado. Rocha Moya lo menos que quiere es tener en su gabinete alguien que le “meta ruido” aspirando y construyendo su propio proyecto político. Lo mismo se podría aplicar con el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, cuyo proyecto político está más que claro para alcanzar su objetivo: la gubernatura. En el caso de Cuen, Rocha Moya está en una verdadera encrucijada.

UAS decide regreso a clases “mixto”. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña, anunció que la institución regresará a clases mediante el sistema “mixto”. Es decir, una parte permanecerá en forma virtual y la otra presencial. En el caso de las clases presenciales, cada unidad académica decidirá en función de la naturaleza de sus contenidos. Las clases presenciales serían para laboratorios, clínicas, talleres, prácticas profesionales y servicio social, atendiendo a grupos pequeños en espacios ventilados. Habrá que ver cómo resulta la medida. Y sobre todo, vigilar si con las clases presenciales se presenten nuevos contagios.

Sin necesidad. La instalación de dos rampas en plena avenida Del Mar provocó una airada ola de protestas en las redes sociales. Construidas precisamente frente al hotel Inn Mazatlán, propiedad del Grupo Arhe, desató las descalificaciones y que se recordara que ese grupo “ya se siente como nuevo dueño de Mazatlán”. Por lo del millonario despojo (141 millones y algunos terrenos) que el Gobierno Municipal sin meter las manos accedió amablemente a pagar. La rampa es un paso peatonal. Sin embargo, está entre dos semáforos y ya provoca congestionamiento vial. Está además en una zona que se inunda, y ya se adelanta que habrá inundación. Si cada hotel construye su propia rampa peatonal, imagínese lo que pasará en la avenida Del Mar.

Focos rojos. El conflicto en el transporte público de Mazatlán amenaza con regresar. Los bloqueos de taxistas contra otras unidades que ofrecen sus servicios de la ciudad al aeropuerto ya comenzaron. Pareciera que la paz que se logró es frágil. Ya se presentó el primer bloqueo. Y se sabe que vendrán otros más si las autoridades no intervienen ya en estos momentos. Una nueva ola de bloqueos al transporte donde se ven involucrados turistas sería un duro golpe para el destino turístico apenas agarrado con alfileres por esta pandemia.