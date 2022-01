Rocha Moya es un gobernador sin prisa y que deja correr los conflictos

audima

El sello de Rocha Moya. A casi tres meses de iniciado el actual sexenio, ya se comienza a dibujar lo que serán estos seis años. Rubén Rocha Moya es un gobernador que no lleva prisa. Que trae su ritmo con lentitud y se muestran en el promedio de eventos diarios, que no llegan a tres. Descansa invariablemente los domingos, salvo algunas contadas ocasiones. Despacha más tiempo desde su escritorio. A Mazatlán, en estos casi tres meses lo ha visitado oficialmente en dos ocasiones. Una de ellas cuando vino a encabezar su programa, que ha calificado como las “semaneras”. En la solución de los conflictos que se han enfrentado en este corto tiempo, ha demostrado también no llevar prisa. Deja correr el conflicto. Y si intenta atajarlo y se fracasa, vuelve a dejar correr el tiempo. Tuvo un arranque accidentado salpicado con conflictos políticos que arrojaron una notoria falta de operación. Ahí está el caso de Mazatlán, que se mantuvo en la ingobernabilidad por más de 18 días. Y como ya es conocido, se operó mal para solucionar el tema. Se le dio la razón al alcalde Luis Guillermo Benítez y se arrojó al despeñadero al líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen. Aliado del gobernador, pero colocado contra la pared en una Secretaría de Salud donde ni siquiera al conserje se le permitió nombrar. A la desastrosa operación política le sobrevino la económica, que condujo al Estado a solicitar un crédito por mil 500 millones de pesos para enfrentar el cierre de año que supuestamente estaba ya arreglado. A la fecha, nadie del Gobierno del Estado ha explicado cómo se obtuvo ese crédito y que tanto le costó a los sinaloenses. Encima de todo esto se agravó la pandemia y con ello el disparo de los contagios en Sinaloa. Los titubeos del gobernador no han aclarado de una vez por todas si habrá de celebrarse o no el Carnaval Internacional de Mazatlán. La lentitud en las decisiones golpea la salud de los sinaloenses, a quienes prometieron instalar centros para la aplicación de pruebas gratuitas de detección de Covid-19 y a la fecha nada se sabe al respecto. Esto apenas comienza. Se puede mejorar, pero también se pueden empeorar.

Golpeteo acelera tramite de Ordaz Coppel. El septiembre del año pasado, el presidente López Obrador anunció en una de sus giras por Sinaloa que el entonces en funciones gobernador, Quirino Ordaz Coppel, formaría parte de su equipo. Que lo propondría para embajador de México en España. En noviembre, al dejar la gubernatura, la propuesta de Quirino se formalizó y se hizo llegar a España. En aquel país, sus tiempos son muy diferentes al nuestro. Y los protocolos igual. Comenzó el proceso en España, y como sucede siempre, el mes de diciembre fue prácticamente nulo. El tiempo que ha transcurrido desde el anuncio (septiembre) hasta hoy, han dado espacio para toda clase de especulaciones, que iniciaron además con amenazas. Estas últimas del mismísimo presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que negó el permiso solicitado por Quirino y lanzó la amenaza de expulsarlo. Llegaron otras propuestas y hoy nombramientos y Moreno sigue en las mismas, lanzando amenazas al por mayor. El golpeteo llegó a algunos medios de comunicación y las especulaciones y golpeteo tuvieron un efecto distinto al que pretendían. Aceleraron el proceso a la vez que llegaron las ratificaciones oficiales del Gobierno Mexicano a través del presidente López Obrador, que dijo: “No hay nada que obstaculice el nombramiento de Quirino como embajador”. Y también del Gobierno de España, que precisó que en breve se girará el beneplácito. Pronto el tema apenas España lo apruebe será abordado en el Senado. Y punto.