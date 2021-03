Rocha Moya le mintió a los universitarios al prometer lo que no cumplirá

Quién miente una vez… Miente más veces. Rubén Rocha Moya, candidato de Morena a la gubernatura lo sabe. Mintió cuando se comprometió, no una, sino en varias ocasiones, que al llegar al gobierno sacaría a Melesio Cuen de la UAS. Rocha Moya mintió cuando acusó hasta al cansancio a Cuen de que estaba desviando recursos económicos para beneficiar a su partido, el PAS. Cuen lo emplazó a probar. Rocha Moya no lo hizo. Rocha Moya mintió para convencer a muchos universitarios para que lo siguieran. Hoy, las circunstancias acreditan que mintió. Que engañó a los universitarios que le creyeron su promesa. Cuen ha estado siempre en su postura de que le comprueben todas las acusaciones que le han lanzado no solo Rocha Moya sino el grupo de universitarios que lo rodea. Ellos también no le han probado nada. Los universitarios que siguen a Rocha Moya y a Morena en Sinaloa le creyeron sus promesas. Rocha Moya desde su cargo como coordinador de asesores del entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla, intentó en muchas formas bloquear el camino de Cuen al interior de la UAS. Hace dos años, cuando arrancó la actual legislatura del Congreso del Estado, había la consigna de impulsar una nueva Ley Orgánica para la UAS. Con eso supuestamente arrancaría el “rescate” de la UAS. El diputado Édgar González llegó incluso a proponerlo. Pero hasta ahí llegó. La mayoría de Morena en el Congreso del Estado buscó sin lograrlo golpear la relación Cuen-UAS. No lo logró. ¿Y quién opera la mayoría morenista? Graciela Domínguez. Y la diputada es cercana a Rocha Moya. ¿Cuen en verdad creerá que los acuerdos con Rocha Moya serán respetados? El tiempo lo dirá.

Zamora si lo hará. Quien tomó la estafeta que dejó tirada Rubén Rocha Moya fue el candidato a gobernador por “Va por Sinaloa”, Mario Zamora. Ayer declaró que él sí le cumplirá a los universitarios. Y se lanzó directo contra Melesio Cuen, a quien acusó de obligar a los universitarios a afiliarse al Partido Sinaloense. “Nosotros sí les cumpliremos a los universitarios. Liberaremos a la UAS”.

“El Químico” va. Ayer, el alcalde Luis Guillermo Benítez confirmó que este sábado dejará el cargo. Y lo hará porque tiene ya segura la postulación para reelegirse como propuesta del Partido Sinaloense y apoyada por Morena. “El Químico” es otro que tendrá que tragarse completitas sus palabras que a diestra y siniestra lanzó descalificando a Melesio Cuen y al PAS. Pero, ¿qué sienten y piensan quienes no aceptan al PAS como aliado y mucho menos al “Químico” como candidato? Ya el doctor Juan Torres, uno de los que se registraron como aspirantes a la alcaldía, adelantó que renunciará a Morena si es lanzado “El Químico” como candidato. Él es uno de los que expresan su sentir. Pero hay muchos morenistas que coinciden con el doctor. “El Químico” ha sido acusado por nepotismo, por irregularidades en la administración y por violencia de género por la síndica procuradora, Elsa Bojórquez. Tanto Bojórquez como quienes formaron parte de la administración del “Químico” y salieron o fueron despedidos, en qué papel quedarán. Los objetivos de la 4T se han distorsionado. Quienes han tenido la oportunidad de aterrizar los principios de esta transformación fallaron.

Y ahora pretenden continuar en sus cargos. Eso mismo está sucediendo con los diputados locales de Morena, que en su mayoría dejarán este fin de semana sus cargos para buscar la reelección. Así como lo leen. Todos quieren seguir haciendo lo que han hecho en estos dos últimos años. Nada. Y en ocasiones, el ridículo. Estas actitudes han condenado al fracaso de Morena en Sinaloa.