Rocha Moya no es el único que saldrá del gabinete; otros se irán al PRI

Rocha no es el único. El jefe de Asesores del gobernador Quirino Ordaz Coppel dejará el cargo, pero lo hará cuando él lo considere oportuno. Previo a la asistencia de Rubén Rocha Moya a la firma del Pacto por la Unidad Nacional convocado por el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, platicó ampliamente del tema con el gobernador. Ahí, el exrector de la UAS y jefe de asesores también en el sexenio que encabezó Jesús Aguilar Padilla le expuso los pormenores de la decisión que estaba por tomar. Rocha Moya es amigo personal de López Obrador. Cuando Rocha Moya fue candidato del PRD a la gubernatura de Sinaloa, el líder nacional de ese partido era López Obrador. Y ni se lo ocultó en su momento a Aguilar Padilla, como tampoco lo hizo ahora con Ordaz Coppel. El gobernador se mostró respetuoso de la decisión de Rocha Moya, pero además congruente con lo que siempre ha defendido, se manifestó de acuerdo con el exrector de la UAS en lo que estaba por decidir. Hay apertura y libertad para todos, comentó en corto Ordaz Coppel. Y desde este espacio les adelantamos que habrá otros integrantes del gabinete que posiblemente se retiren. Algunos para buscar en partidos políticos como el PRI las candidaturas que estarán en juego el 2018. También hay quien pudiera irse a otro partido, como el PAS. Rocha Moya permanecerá en el cargo en tanto se define el relevo. Tanto para al maestro Rocha Moya como para el gobernador será sana su salida.

Tsunami azul. La grave crisis que vive el PAN a nivel nacional toma al panismo sinaloense en su momento más critico. La dirigencia estatal que encabeza Sebastián Zamudio le apostaba recomponer al panismo sinaloense con el apoyo del presidente nacional Ricardo Anaya. Pero este en estos momentos está colocado en medio de un huracán. No ha logrado superar los señalamientos de enriquecimiento insultante públicos en trabajos periodísticos de El Universal. En lugar de aclararlo, lanzó el argumento de ser víctima de un complot priista. Ya Margarita Zavala, aspirante a la candidatura presidencial, se sumó a las voces que exigen la salida de Ricardo Anaya de la dirigencia nacional del PAN. El delicado problema del Cerillo, como le dicen sus amigos a Ricardo Anaya, ha llegado al momento de quiebre. Y en esta pelea intestina se están llevando entre los pies a todo el partido.

Panorama político estatal. En Sinaloa, como en algunos otros estados del país, se perfila que la lucha electoral para el 2018 podría ser entre Morena y sus aliados y el PRI también con sus aliados. Esto porque en Sinaloa el panismo no ha logrado recomponerse desde la derrota electoral del año pasado. Como todos saben, fue lanzado al tercer sitio. El Partido Sinaloense lo desplazó. Y precisamente cuando se hacen esfuerzos internos por su recomposición, ahora llega el escándalo nacional. En el caso del PRD, este vive una muerte varias veces anunciada. De sus filas se han presentado desprendimientos para irse a Morena. Desprendimientos que no solo lo debilitan políticamente, sino que electoralmente lo ponen contra la pared. Desde hoy, el PRI sinaloense sabe, el gobernador Quirino Ordaz Coppel también, que la lucha electoral que se avecina será difícil, resultará cerrada, pero tienen bien claro que el adversario ahora no es el PAN. Tampoco el PRD. Vaya, ni siquiera el PAS. Es y será Morena.