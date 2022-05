Rocha Moya planea aquí un centro Teletón

audima

Parece como si desde la presidencia municipal de Mazatlán hubiera un desprecio hacia la crítica y la demanda de trasparencia planteada los mismos por los ciudadanos comunes, como por las organizaciones. Cada vez que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres recibe un cuestionamiento que le parece incómodo, se va por la vía fácil, por el sarcasmo, cuando no por el mutis silencioso. Hace apenas unos cuantos días dijo que no hace caso de mitotes. Luego de que el Observatorio Ciudadano cuestionara el contrato por 400.8 millones de pesos firmado sin licitación alguna con la empresa Azteca Linghting para la compra de 2 mil 139 luminarias. Eso significa que cada una de ellas tendrá un costo para el erario de 187 mil pesos aproximadamente. Para cualquiera, las cantidades representarían un sobreprecio y movería a cualquiera hacia la sospecha. Pero para el munícipe, no hay ninguna irregularidad ni nada qué esconder. Ante los cuestionamientos, responde que la información está ahí, disponible para todos en la cuenta pública.

Una ciudad blanca es lo que pretende lograr Benítez Torres con los contratos cedidos directamente a Azteca Linghting. No es la primera vez que el Ayuntamiento le otorga un contrato directo. Con el último suman ya cinco, por un monto de 545.2 millones de pesos. La empresa mazatleca ha encontrado su mina de oro en el Ayuntamiento al venderles las lámparas modelo UFO, que el presidente municipal pretende convertir en oficial. ¿Por qué la compra directa? Pues el munícipe asegura que la empresa fundada en el 2007 es la única que las fabrica. Según ha explicado el munícipe, Azteca Linghting está comprometida a donar un equivalente a 120 millones de pesos en lámparas LED. El caso ya está en el Congreso del Estado, luego de que una comitiva de regidores interpusieran una demanda de investigación por la adjudicación directa del contrato.

Una buena noticia para Mazatlán dio ayer el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para los mazatlecos. Resulta que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, planea la construcción de un centro de rehabilitación Teletón en Mazatlán. El proyecto va tan en serio, que el gobierno estatal ya se encuentra buscando un terreno en el que se levantaría el inmueble. La noticia la dio el gobernador durante la conferencia semanera de este lunes. Solo esperamos que, de concretarse, el proyecto cuente con un patronato que se preocupe por su cuidado y su continuidad. Y es que Mazatlán tiene malas experiencias con el seguimiento de inmuebles levantados. Solo hay que apuntar al centro de Usos Múltiples (CUM) que le costó 351 millones de pesos al erario estatal durante la administración de Mario López Valdez y hoy se encuentra convertido en un “elefante blanco”. El gobierno estatal nunca lo concesionó y el Ayuntamiento no tiene la titularidad de su manejo.

Dos autos rifó el Ayuntamiento de Mazatlán durante la celebración del Día de las Madres. El evento convocó a centenares de madres de todo el municipio, debido a lo llamativo de los premios.