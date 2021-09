Rocha Moya repartirá las posiciones del Gobierno del Estado con el PAS

El reparto. En las alianzas políticas hay espacios que se tienen que ceder. Y los acuerdos se respetan. So pena de provocar conflictos. Al gobernador electo, Rubén Rocha Moya, le gusta que especulen. Alienta el manejo de versiones no oficiales. Y está mostrando que le gusta dosificar sus anuncios y la toma de decisiones. Al menos así se ve en toda lo que se ha escrito y dicho en torno a quienes integrarán su “gabinetazo”. Ayer no fue la excepción. Aseguró que dos secretarías serán ocupadas por el Partido Sinaloense. Pero como siempre, no preciso cuáles. Habrá que ver la posición del líder del PAS, Melesio Cuen. Y si él está dispuesto a ocupar alguna de esas dos secretarías. Porque Cuen podría designar a algunos de sus cercanos, como es el caso del exrector de la UAS, Antonio Corrales Burgueño, entre otros de la primera línea del PAS, y sobre todo de la confianza de Cuen. Resultará interesante observar a un Cuen acotado políticamente formando parte de un gabinete. Acotado además en su movilidad política con el PAS, que hoy sin duda está colocado en una posición política nunca antes vista. Rocha Moya podría “cortarle las alas” a Cuen en su proyecto político. Será interesante también observar cómo el gobernador electo logra apaciguar los ánimos de todos los aspirantes a sucederlo que desde antes de asumir sus cargos, ya se ven como candidatos a senadores y de ahí lanzarse para la gubernatura. Hasta dónde puede afectar a un gobierno que ni siquiera arranca pero que está plagado de personajes de diversos pesos que ya levantan la mano para lo que viene en Sinaloa.

De lujo. Los ocho diputados locales que integran la bancada priista en el Congreso del Estado de Sinaloa participaron en la plática que les ofrecieron los senadores Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong. Ambos senadores fueron invitados por quien será el coordinador de los diputados priistas en Sinaloa, Ricardo Madrid, en el interés de capacitar a los nuevos legisladores y orientarlos hacia la realización de los objetivos que se pongan para sacar adelante su trabajo legislativo. El encuentro con los diputados priistas se realizó en las instalaciones del hotel Lucerna, de Culiacán. Un buen mensaje que lanzan los diputados priistas que integrarán la próxima legislatura en el estado.

Pero qué necesidad. Contrarreloj, las autoridades de Pesca y el Gobierno Federal están intentando que el Gobierno de Estados Unidos certifique al camarón mexicano que en estos momentos no puede ingresar al mercado del vecino país para su comercialización. Por más de dos años se descuidó el programa de capacitación a pescadores para la utilización de excluidores de tortugas. Los pescadores hicieron oídos sordos. Y la incapacidad de la autoridad pesquera y el desgano de los pescadores se sumaron para que Estados Unidos declarara el cierre de sus fronteras al camarón mexicano. Ahora, hasta el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, intenta recomponer las cosas. El 25 de septiembre estarán aquí los enviados de Estados Unidos para verificar si la flota camaronera está respetando en sus capturas a la tortuga. Todos dicen que con eso será suficiente para que se dé nuevamente la certificación. Y si es probable. Pero qué necesidad hay de llegar a esos límites.

Ya era hora. Hasta los sordos entienden. Y los tercos pueden tener un momento de cordura. El presidente López Obrador anunció ayer que por lo menos un millón de niños recibirán la vacuna contra el Covid-19. Los más vulnerable primero.