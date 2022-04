Rocha Moya rompe con el PAS: fue una alianza electoral, no de gobierno

audima

Rocha rompe con el PAS. Al buen entendedor…pocas palabras. Y ayer, el gobernador Rubén Rocha Moya habló claro en torno a la alianza con el Partido Sinaloense. Dijo en su “semanera” que “la alianza fue solo electoral”. Y precisó que “en caso de gobierno, no se hizo ninguna alianza”. Atrás quedaron los discursos que una y otra vez repitieron Rocha Moya y Melesio Cuen, líder del PAS, donde destacaban su “gran alianza”. Incluso se llegó a mencionar que “cogobernarían”. Parecería que para Rocha Moya, el “pago al PAS” ya se cubrió. Que la Secretaría de Salud a Melesio Cuen fue el pago por sus servicios en campaña y también la Secretaría de Turismo. El resto de las posiciones del PAS no se las puede regatear Rocha Moya porque se ganaron en la elección. Y es por eso que el gobernador mandó a su secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, para “buscar desmantelar” al PAS. El gobernador apareció molesto por la visita que realizó a Sinaloa el consejero nacional de Morena, Emilio Ulloa, que dijo, “vino a defender una alianza con el PAS que ya no existe”. Rocha Moya aseguró que “no hay ningún convenio. No somos aliados en el gobierno”. “A Cuen se le invitó a Salud y a Turismo, pero por voluntad política, no porque haya algo que obligue”. Respecto a la visita del Consejero Nacional de Morena, criticó Rocha Moya que ni siquiera le corrió la cortesía de avisarle que estaba en Sinaloa. Cuen, en Salud, y Rosario Torres, en Turismo, para Rocha Moya son subordinados, no son aliados. El líder del Partido Sinaloense, Melesio Cuen, tendrá que tomar una decisión. Y no porque él quiera salir del gabinete rochista. Más bien lo están obligando a salir. Rocha Moya podría despedirlo. Porque de continuar agrediendo a Cuen y al PAS, los está victimizando. Hay otros que opinan que la dignidad de Cuen y del PAS está siendo pisoteadas. El caso es que Rocha Moya ya puso punto final a su “alianza” con el PAS. Y dejó abierta la puerta a Cuen para que si se queda como secretario de Salud, sepa cuál es su posición. Un subordinado más. No un aliado.

Al diablo el INE y la ley. La consulta se ha convertido en una “elección de estado”. En un ejercicio electoral que ha dejado de lado el respeto a la ley y quienes la están violando son precisamente los funcionarios del Gobierno Federal, encabezados por el mismísimo presidente López Obrador. Lo que pasó este fin de semana realmente debe preocupar a todos. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López; el senador Armando Guadiana; el líder nacional de Morena, Mario Delgado, viajaron a Sonora a bordo de un avión oficial de la Guardia Nacional a ¿qué creen? A promover la votación en esta consulta popular. En realidad, todo el aparato de gobierno de Morena está volcado en la campaña. Y otro punto muy especial, denostar al Instituto Nacional Electoral. No saben que descalificando al árbitro echan a perder el esfuerzo de este ejercicio. López Obrador, su secretario de Gobernación, los gobernadores de Morena, los legisladores de ese partido, los alcaldes morenistas, todos saben que es ilegal promover como gobierno la votación en esta y cualquier otra elección. Saben que violan la ley. Y tan lo saben que muchos de los que hoy están violentando el proceso, son los que crearon y pelearon por modificar la ley para evitar que se violaran los principios de equidad en una elección. Nadie en el Gobierno de Morena, desde el más alto nivel y hasta el cargo más modesto, saben que las disposiciones del INE prohiben violar la ley. No mencionamos el derroche y las carretadas de dinero que están tirando a la basura. Eso es otro tema.