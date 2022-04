Rocha Moya se propone replicar la ‘consulta’ a pesar del fracaso del domingo

audima

Replicar la consulta. Ya fríos los ánimos de la consulta y su resultado, comienzan a surgir las amenazas. El presidente López Obrador intenta engañarse solo. Ya lo hace a diario a muchos mexicanos, pero ahora con el resultado de su consulta, que no alcanza por mucho el ser considerada como “vinculatoria”, da línea a sus gobernadores para que repliquen en sus respectivos estados el show. No entienden que cuando se trata de una consulta de revocación de mandato, debe ser una parte del pueblo (sabio) quien la demande y no el mismo que trata, más que de revocar su mandato, ratificar su estadía. Ahora resulta que el gobernador Rubén Rocha Moya ya quiere su propia “consulta”. Lo correcto es establecerla en la ley. Hasta ahí está perfecto. Pero que busque hacer el mismo circo ridículo que se hizo el pasado domingo 10 de abril, la verdad no tiene caso. Lo único positivo que deben destacar los de Morena es que ya con ese ensayo saben más o menos cuál es su “voto duro”. Claro está que esos 15 millones 159 mil 323 votos logrados con el “que siga”, ellos saben como los obtuvieron. Violaron todo lo que establece la ley, se burlaron cínicamente de todos. Compraron votos, rellenaron urnas, acarrearon gente. Amenazaron con quitarles los apoyos a los adultos mayores, a los jóvenes con becas. Aún con todo eso, quedaron bastante bajos en su intento por alcanzar el 40 por ciento de la votación para que la consulta fuera considerada legal. Lo sucedido el domingo fue una consulta que solo provocó un enorme gasto de dinero que bien pudo ser utilizados para cosas más importantes, como garantizar el abasto de medicamentos a enfermos de cáncer. Cada elección es diferente. Las circunstancias que las rodean impactan su resultado. Lo que está claro es que la inmensa mayoría de los mexicanos tomó su decisión: No seguirle el juego a nadie.

Acelerados. Pareciera que el circo de la “consulta” del domingo pasado fue la señal para que los aspirantes a ocupar cargos de elección para el 2024 arrancaran sin ningún recato. Comenzaron a llegar llamadas cuya grabación asegura que es una encuesta de Consulta Mitofsky. Y te invitan a señalar de una lista de nombres “cuál le gustaría que fuera candidato a la alcaldía de su municipio”. Desde el mismísimo inicio de la administración de Rubén Rocha Moya se habló de campañas anticipadas por alcanzar candidaturas para el 2024. Como aspirantes al Senado, se señalaron a los alcaldes Luis Guillermo Benítez, de Mazatlán; Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, y Gerardo Vargas Landeros, de Ahome. Nadie lo negó. Algunos tímidamente, y solo para salir al paso, declaraban que estaban trabajando en lo que les corresponde. Hay allegados al gobernador, como el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, que es aspirante. El gobernador debería de aprender lo que hicieron los exgobernadores. Juan S. Millán tuvo como secretario General a Gonzalo Armienta Calderón. Sabía claramente Millán que don Gonzalo no tenía ninguna aspiración política. Así que podía confiar a pie juntillas. Con Jesús Aguilar Padilla, el secretario General fue Rafael Oceguera

Ramos. Previa reflexión, Rafael no era aspirante a ningún cargo de elección, por lo que Aguilar Padilla podía descansar plenamente en él. Llegó Mario López Valdez y con él, Gerardo Vargas Landeros. Aquí se rompió la tranquilidad del gobernador. Gerardo desde siempre aspiró a ser el relevo de Malova. Con Quirino Ordaz, el secretario General Gonzalo Gómez clarísimo en no buscar puestos. Y con Rocha Moya, su secretario Enrique Inzunza todos coinciden. Quiere ser candidato. Y Rocha Moya lo sabe.