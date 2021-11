Rocha Moya y Vargas Landeros: el inicio de un nuevo gobierno

Fue a partir del primer minuto del 1 de noviembre que entraron en funciones tanto Gerardo Vargas Landeros como Rubén Rocha Moya, presidente municipal de Ahome y gobernador de Sinaloa, respectivamente. Llegan con la bandera de México en una mano y con la de Morena en la otra. Será cuestión de meses para comenzar a ver los primeros resultados de su gobierno y juzgar de primera mano la labor de la 4T en estas tierras, aunque los ahomenses ya tuvimos una no muy grata experiencia con ella en el anterior gobierno municipal.

Las tomas de protesta se llevaron a cabo el día domingo. Más allá del acto protocolario de entrega-recepción, lo importante fueron los invitados y las formas, como bien sabemos en política eso nos dice mucho.

En el acto llevado a cabo en Culiacán se pudieron observar muchos diputados y excompañeros senadores de Morena, como el coordinador y presidenciable Ricardo Monreal; algunos gobernadores, pero la gran ausente fue Claudia Sheinbaum; funcionarios estatales y otras personalidades.

El actual gobierno estatal en funciones se jacta de una buena relación con el gobierno federal, pero al momento de la designación como candidato se especuló que era más fuerte la cercanía con Ricardo Monreal que con Palacio Nacional, algo que parece obvio al haber convivido por tres años en la Cámara de Senadores. La situación verdadera no la conocemos y no nos queda más que especular; sin embargo, el hecho de que la hija protegida de Andrés Manuel, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, no haya asistido al acto no hace más que abonar a lo anteriormente expuesto. ¿Pero esto cómo afecta al ciudadano de a pie? En un escenario ideal no tendría por qué afectarnos, pero querido México – presupuesto, obras federales, etc. En la política de este país muchas veces se tiene que estar “del lado correcto” y apostar por un bando mucho antes de la elección; no sé en qué lugar se encuentre el actual gobernador, pero por el bien de Sinaloa espero que en el correcto.

Por otra parte, a nivel municipal tenemos a Gerardo Vargas, un hombre con un pasado en el sector público a nivel municipio y estado. Son muchas las carencias que presenta el municipio, principalmente en servicios públicos como el agua potable y el alcantarillado; para todas las personas que vivimos en la zona urbana son evidentes la cantidad de baches, semáforos fuera de servicio, entre otros problemas que la pasada administración no supo, no pudo o – espero que no haya sido así – no quiso resolver, pero que sin lugar a dudas sirvieron de experiencia al hoy diputado Manuel Guillermo Chapman Moreno para ser integrante de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, un tema que no dudo “domina perfectamente”.

Regresando a la actual administración, el cómo se atiendan estos detalles será determinante, pues se rumora que el alcalde tendría aspiraciones en el 2024, por lo que un buen papel al frente del municipio sería fundamental para ello.

En conclusión, los actuales gobiernos tienen la tarea de cumplir sus compromisos de campaña y hacer lo mejor por el pueblo que los eligió, aun por aquellos que no votamos por ellos.