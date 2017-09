Rocha Moya y la izquierda social en Sinaloa

La izquierda, o más correctamente, las izquierdas en Sinaloa, no tienen figuras muy relevantes.Quizá ello se explique por la ausencia de una vinculación más estrecha con las muy variadas y diversas luchas y demandas que el movimiento social ha enarbolado en estos años. Quizá también contribuya a ello el hecho de que encontró en la UAS una zona de confort en la que operó una especie de reproducción endogámica que se tradujo en una separación entre el mundo del saber y el mundo real, esto es, el mundo del trabajo.Ahí, en la universidad, tenían presencia el Partido Comunista Mexicano, el Partido Mexicano de los Trabajadores, organizaciones de la izquierda radical y una miríada de agrupaciones que recorrían prácticamente todo el espacio ideológico y político de eso que llamamos genéricamente izquierda.Como consecuencia, sin base social fuera de lo que alguna vez Marcelino Perelló definió como “reservaciones indias”, sus prédicas y llamamientos a la sociedad carecían de impacto y terminaron sin dejar huella.Quedan de ese periodo de más o menos medio siglo, si lo datamos a partir de la huelga universitaria de 1966, pocos nombres que recordar. Si nos referimos a la época más reciente, a la del Sinaloa finisecular, sin duda una de esas figuras es Rubén Rocha Moya, cuyo prestigio y autoridad moral es ampliamente reconocida por tirios y troyanos. Ahora, luego del anuncio de su incorporación al proyecto de López Obrador, ha vuelto a ocupar un lugar en el espacio público, recuperando inopinadamente un protagonismo perdido.Rocha Moya fue rector de la UAS, líder sindical, diputado local y candidato a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática, obteniendo la más alta votación histórica registrada por la izquierda en Sinaloa. Militante y dirigente de la izquierda partidista, pasó luego a ser parte de la izquierda social, esa izquierda sin partido que ha seguido, lejos de catedrales y capillas, reivindicando valores libertarios y pluralistas.Su paso por la administración pública en puestos de alto nivel, como el que ocupa ahora al frente de la Coordinación de Asesores del gobernador Quirino Ordaz Coppel en modo alguno ha significado una renuncia a ideales que son y serán siempre el sello de identidad de las izquierdas.Solo desde el más obtuso dogmatismo y sectarismo, del reduccionismo más simplista, puede establecerse que servir a un gobierno –priista, por supuesto—significa abjurar de los ideales y aspiraciones que han marcado a una generación de la que Rocha forma parte.La política, decía Michel Rocard, exprimer ministro de Francia, es un oficio cruel, salvaje y despiadado, y para conservar la salud mental en él es preciso disponer de una dosis mínima de oportunidades de ver realizadas las cosas en las que se cree. Nuevas instituciones democráticas, ampliación de libertades, igualdad y justicia fueron valores por los que Rocha, como muchos otros izquierdistas –con partido o sin partido–, luchó durante muchos años. Esas son las cosas en la que cree, y ello nada tiene de criticable.López Obrador sabe que Rocha representa capital político, y seguramente será candidato al Senado por Morena. Es una de las pocas figuras que quedan de la izquierda, de las izquierdas, y no me resta sino desearle la mejor de las suertes en esta nueva aventura.