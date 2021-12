Rocha al rescate de la UAS y del campo

audima

Este fin de año los maestros y trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa no fueron sometidos a la estresante incertidumbre de no saber si les iban a pagar o no los aguinaldos o las quincenas de diciembre, dado que el gobernador Rubén Rocha firmó un convenio con el rector Jesús Madueña mediante el cual le asignaron una partida extraordinaria de 551 millones de pesos y sin mucho aspaviento ya se pagó esta prestación.

No hubo necesidad de llevar a cabo manifestaciones públicas, los recursos los aportan el Gobierno del Estado y la federación mediante gestiones realizadas ante el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Luciano Concheiro, son para sanear las finanzas universitarias y para el cierre de año sin deudas con los trabajadores.

Tras bambalinas se asegura que el convenio se aceleró por las buenas relaciones que existen ente la UAS, el Gobierno del Estado y el apoyo a Sinaloa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que también hay el exhorto para que las autoridades universitarias empiecen a ahorrar desde principios de enero para que tengan un guardadito a fines del 2022 para que ya no haya necesidad de nuevos rescates.

Por otra parte, se vislumbra que a los agricultores también les está yendo bien porque en la reciente visita que hizo Rocha a la Ciudad de México se reunió con el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, y concretó apoyos por 200 pesos por tonelada para los seguros de comercialización de maíz para productores que siembren hasta 50 hectáreas y para una cosecha de hasta 600 toneladas.

Antes, el Congreso del Estado, al aprobar el presupuesto del 2022 ya había aprobado una partida de 489 millones de pesos para destinarlo al apoyo de los productores agropecuarios y para la ganadería; sin embargo, la recomendación es que se ejerza en su totalidad porque el año pasado se aprobaron 486 millones y solo se ejercieron 102 millones.

Se ve que sin descuidar las obras sociales, los apoyos a adultos mayores, a estudiantes y a discapacitados, el actual gobierno muestra voluntad para rescatar a la UAS, al campo y a los pescadores, y como dice el refrán, “obras son amores”, se espera que se cumplan estos compromisos.

Popurrí. El titular del Distrito 02 del INE, Francisco Cabrera Valenzuela, adelanta que el módulo de trámites de credenciales de elector cerrará por una semana, del 24 de diciembre del 2021 al 3 de enero del 2022, por las vacaciones navideñas y de fin de año, y recomienda a las personas que tengan urgencia de adquirir la credencial que la soliciten de inmediato.

CALENTURAS. Es necesario que el alcalde Gerardo Vargas o el secretario del Ayuntamiento, Genaro García, le lean la cartilla a los regidores que andan acelerados queriendo aparecer y robar reflectores en todos los actos con la intención de proyectarse políticamente para futuras elecciones.

BONOS. El Patronato de Bomberos de Los Mochis, que preside Ramón Sánchez Leyva, entregó 81 mil pesos en bonos navideños de 3 mil pesos a cada uno de los elementos de paga de Los Mochis y El Carrizo.

"Con apoyo del gobernador y la federación pagamos aguinaldos”, Rector de la UAS Jesús Madueña