Rocha “apapacha” a pescadores  en Sinaloa

Rubén Rocha, el candidato a gobernador por Morena y el PAS, emprendió ayer gira por Ahome y el acto más significativo que efectuó fue el foro en Topolobampo, donde “apapachó” a los pescadores, les ofreció que el primer proyecto de presupuesto estatal incluirá una partida de apoyo a los hombres y mujeres de mar, así como para los agricultores y ganaderos.

Le echó la bolita al Gobierno del Estado, al decir que somos productores de alimento y no hay una clave presupuestal de apoyo a nuestros productores, y esto es absurdo, un tema que tenemos que resolver.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Los estrategas de Rocha en el estado y Gerardo Vargas en Ahome y todos los morenistas le apuestan al denominado “efecto Morena” que aseguran se siente con fuerza en cada comunidad y colonia a la que llegan y se refuerza con la estructura partidistas y capacidad de movilización del PAS liderado por Héctor Melesio Cuen.

Antes del evento los candidatos fueron interceptados por un grupo de vecinos del puerto encabezados por Ulises Pinzón, de “Aquí No”, que le dijo que no quieren consulta, simplemente que la planta de amoniaco no se instale en Topolobampo, que se reubique a otro lugar para que también quede en Sinaloa, además se quejaron de la termoeléctrica y de la API. Piden una tarifa eléctrica especial y que no se contaminen las bahías.

Popurrí. En su gira por Choix, el abanderado del PRI, PAN y PRD, Mario Zamora, atrajo a las filas de la alianza a dos candidatos a la alcaldía: a Julissa Fierro, del Partido del Trabajo, y a Omar Contreras, del PVEM, que de plano tiraron el arpa, renunciaron a sus candidaturas y se pasan al bando priista-panista. También ofreció destinar 700 millones de pesos a la construcción del puente para la carretera a Chihuahua.

Aquí en Ahome, algunos de los oficiales de alto rango del cuarto de guerra de Mario presumen que pronto habrá una sorpresa, que ya convencieron al candidato a la alcaldía del PT, Domingo, “Mingo” Vázquez, para que los apoye y deje colgada de la brocha a la candidata a gobernadora del partido, Gloria González.

Es más, para que no haya marcha atrás ya circulan en las redes sociales fotos de ambos candidatos, cuando el priista fue a visitar a “Mingo” a su casa, cuando estaba convaleciendo de la lesión de una pierna. También circula otra de grupo, donde están Mario Zamora, Mingo Vázquez, el exalcalde Policarpo Infante; el presidente del PRI, Jesús Valdés; la candidata a diputada Dulce María Ruiz, Bernardino Antelo, Rubén Félix y el candidato priista a la alcaldía, Marco Antonio Osuna.

Cuestión de tiempo para conocer el desenlace de esta trama. Dicen que van a seguir sumando. Hay suspenso en el ámbito nacional por el encontronazo, incluso armado, entre policías de Tamaulipas y el ejército mexicano que se podría suscitar después del desafuero del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la controversia constitucional interpuesta por la diputación estatal en un intento de blindar a su gobernante.