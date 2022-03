Rocha apoya la reforma eléctrica

audima

El gobernador Rubén Rocha viajó a la Ciudad de México, en vuelo comercial, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para participar en el cierre del parlamento abierto en el cual defendió las bondades de la reforma eléctrica que propone el gobierno de la Cuarta Transformación.

“Él no puede hablar, yo sí”, había dicho antes Rocha, durante la gira de AMLO por Sinaloa, cuando a pregunta de los periodistas les informó que ya está autorizado a empezar a disponer de los 200 millones de pesos que se requieren para reconstruir el puente sobre el río Quelite, destruido por las inundaciones de fines del año pasado. Que en 15 días se hará la licitación.

Después, en la Cámara de Diputados, durante su intervención el gobernador dijo que con la reforma eléctrica se reconstruirán y modernizarán 16 plantas hidroeléctricas en todo el país para producir más energía limpia y barata que requiere la población. En Sinaloa son dos las nuevas plantas que producirán electricidad, las de Picachos y Santa María, que acaba de supervisar el presidente el pasado domingo.

La reforma hará posible que bajen los cobros en los recibos de la luz, en beneficio de las familias sinaloenses y también de las empresas, porque la Comisión Federal de Electricidad, por ser una empresa estatal, trasladará solo los costos de producción y de mantenimiento a los usuarios, contrario a los privados que buscan obtener ganancias y no el beneficio social. Ayer no se efectuó la conferencia la Semanera, Rocha no se la encargó ahora al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, sino que la pospone para el próximo lunes 7 de marzo.

Popurrí. En los pocos meses que lleva de gobierno, el alcalde Gerardo Vargas ha venido armando una estructura político-electoral que le podría permitir llegar en buenas condiciones para la elección del 2024, en la que podría buscar reelegirse en la alcaldía o competir por una diputación federal o una senaduría.

La muestra más clara la dio el pasado fin de semana, cuando asistió a la toma de protesta de Gloria Valdez, como dirigente interina del Comité Campesino Número 5, donde hasta el líder estatal cenecista Miguel Ángel López Miranda le hizo caravanas, con lo que se demuestra que influye en forma decisiva en el PRI y en casi todos los partidos políticos.

Antes ya había dado una demostración de fuerza cuando sus candidatos ganaron los plebiscitos en 6 de las 7 sindicaturas del municipio y el único de oposición que ganó; Ulises Pinzón, en Topo, de inmediato se disciplinó. Pero esto no es nuevo, ya que cuando fungió como secretario general del gobierno de Mario López Valdez, como principal operador era usual que nominará candidatos en todos los partidos políticos, incluyendo al PRI, PAN, PRD y PAS. Hay que estar pendientes.

CARESTÍA. Ahora sí, cuando menos aquí en Los Mochis el precio de la gasolina se fue hasta las nubes, ya que la Magna se expende en 22.67 pesos en casi todas las gasolineras, mientras en Sinaloa, en promedio se cotiza a 21.05 y en Culiacán fluctuaba ayer entre los 19.99 a los 21.49. El gobierno federal ya la esta subsidiando con descuento del 100 % del IEPS.

“Con la reforma se abarataría la electricidad”, gobernador Rubén Rocha