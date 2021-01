Rocha busca la reconciliación

Después de haber sido ungido como precandidato de Morena a la gubernatura, Rubén Rocha prepara a marchas forzadas el inicio de actividades de precampaña y de defensa de la Cuarta Transformación, pero a la vez trabaja en tender lazos con los aspirantes que se quedaron en el camino y acelerar la reconciliación.

Concretamente son el exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas y con el alcalde de Mazatlán, Guillermo “El Químico” Benítez, con lo que habrá más dificultades, dado que ambos se autoproclamaron ganadores de la encuesta y se dijeron traicionados por la dirigencia del partido y se mostraron dispuestos a presentar demandas ante los tribunales para anular la nominación.

Rocha sostuvo ayer una reunión con simpatizantes y posibles colaboradores en la precampaña y hoy viajará a la Ciudad de México para entrevistarse con el dirigente nacional Mario Delgado y con el líder del Senado, Ricardo Monreal, para determinar las formas y los tiempos del arranque de los trabajos electorales y también la separación de sus funciones de senador.

Explica que ya tuvo pláticas previas con Gerardo Vargas, con quien espera llegar a una buena negociación y también se hacen esfuerzos para lograr la unidad con “El Químico” Benítez. Por lo pronto el que se sacó la lotería es el comisionado de Conapesca, Raúl Elenes Angulo, dado que en unos cuantos días se incorporará al Senado en funciones de senador suplente.

En cuanto regrese de México el precandidato se dedicará de lleno a recorrer las regiones y los municipios del estado, formando los comités de defensa de la Cuarta Transformación y armando las piezas del rompecabezas de Morena que en la actualidad están dispersas y con grupos confrontados entre sí. También contará con el apoyo del delegado nacional, Américo Villarreal. Las altas expectativas de triunfo en la contienda de junio próximo son las que han desbordado las ambiciones de los grupos y de los aspirantes a las alcaldías y a las diputaciones, pero todo es cuestión de que haya un líder visible y que empiece a poner orden para echar a andar la maquinaria morenista en Sinaloa. Considera que la alianza opositora solo tiene fuerza entre el denominado “círculo rojo” de los políticos afines, pero el pueblo apoya al morenismo.



Popurrí. Mientras que el gobierno de la Cuarta Transformación y el presidente Andrés Manuel López Obrador inician con fuerza el 2021, con una aprobación del 63 por ciento, la denominada gran alianza opositora compuesta por el PRI, el PAN y el PRD aún no prende en el ánimo de la población, debido a que según la encuesta de Reforma 53 por ciento de los encuestados consideran que Morena tiene fuerza para ganar la elección contra el 24 por ciento que favorece a la alianza, y con el 59 por ciento del electorado que dice que no votaría por la oposición.



ASPIRANTE. El exregidor Alfonso Valdez levanta la mano y pide que el PAN lo tome en cuenta para ser candidato a una diputación local: lo avalan su trayectoria de 25 años de militancia y los puestos de tesorero que ha ocupado en varias directivas. Que no marginen a la militancia.