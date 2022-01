Rocha, contra el confinamiento; pero si no se respetan protocolos, ¿qué hará?

audima

No al confinamiento. Estamos de acuerdo. Un nuevo confinamiento y paralización económica, muchos, pero muchos no lo soportarían. El gobernador Rubén Rocha Moya se pronunció en contra de volver al confinamiento que se dio el 2020. “No soy de esa idea”. Y sí en cambio señaló ser partidario de que se apliquen los cuidados y el protocolo de salud contra el Covid-19. Hasta aquí de acuerdo con el gobernador. El problema es que prácticamente nadie respeta los protocolos de salud. Aquellos que se aplicaron en el 2020, ya no están. Que alguien le avise al gobernador que hay hoteles, restaurantes, tiendas de autoconsumo que ni siquiera cuentan con los tapetes sanitizantes, tampoco hay gel antibacterial en sus ingresos. Y no existen los aparatos detectores de temperatura. Donde hay tapetes “sanitizantes”, estos no funcionan. No sirven para nada. Ahí está uno de los principales problemas por los cuales los contagios amenazan a cada paso que dan los ciudadanos. Y que decir de los sitios que dizque controlan las autoridades. Los aforos no se respetan y son las propias autoridades las que ponen el mal ejemplo, como es el caso reiterado del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, a quien bien se le puede fincar responsabilidad hasta penal por haber puesto en riesgo la salud de miles de ciudadanos con su megafiesta en el malecón. Eso puede configurar un “homicidio doloso”. No “imprudencial”, porque sería por desconocimiento. Así es que, de acuerdo con el gobernador, solo se le pide que “amarre a sus animalitos”.

Cuen y no “El Químico” valorará tema carnaval. El gobernador Rubén Rocha Moya informó que es Melesio Cuen quien valorará lo más conveniente en torno a si se realiza o no el Carnaval de Mazatlán. Y resulta lógico que sea el secretario de Salud quien lleve la batuta en torno a los riesgos que significa para la salud una fiesta masiva como es el carnaval. Ya el gobierno de Brasil canceló el famoso Carnaval de Río de Janeiro. A Cuen le corresponderá revisar los escenarios, pero sobre todo el comportamiento de la pandemia y de acuerdo con esas valoraciones se tomará una decisión. Dice Rocha Moya que no se trata de decir no se hará o si se va a realizar, es preferible valorar la situación. Ahora ya queda claro que si el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, arremete en contra de Cuen, no será únicamente en su contra, sino en la del gobernador. Al alcalde se le informará de los resultados que den las valoraciones. Y punto. Porque en una emergencia sanitaria como la que se vive, aducir autonomía municipal para cometer excesos que ponen en riesgo la salud pública, es una aberración.

Protocolos en cruceros. Directivos de la Florida-Caribbean Cruice Association (FCCA) y representantes de la Secretaría de Turismo en Sinaloa se reunieron en forma virtual para analizar cómo pudieran salvar los obstáculos que se están presentando en los cruceros turísticos a consecuencia de la nueva ola de Covid. La titular de Turismo, Rosario Torres y Juan José Ruiz, de Proyectos Especiales, anunciaron que quienes viajan en cruceros son sometidos a protocolos de alto nivel. El 95 por ciento de los pasajeros están vacunados. El 100 por ciento de los tripulantes vacunados. Pruebas negativas contra Covid con dos días de anticipación. Se practican pruebas a bordo ante cualquier sospecha y el uso de mascarillas y cubrebocas a bordo en espacios cerrados es obligatorio. Ante alguna sospecha se aísla a la persona. Nadie baja a puerto si no se ha sujetado a todo el protocolo de sanidad.