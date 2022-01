Rocha fracasa en hacer entender al “Químico” y no pudo cancelar evento masivo

audima

Fracasa el Estado frente al Municipio. No lo decimos nosotros. Lo reconoció el mismísimo gobernador Rubén Rocha Moya. La megafiesta masiva que organizó el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, para recibir el 2022, pudo evitarse. Y con eso no exponer la salud de miles de personas que acudieron al paseo Olas Altas y una gran cantidad de ellas se observaron sin cubrebocas y sin respetar la sana distancia. Rocha Moya reconoció ayer en su “semanera” que “debimos de haber hecho algo… Nos faltó entendimiento”. Antes de esto, Rocha Moya había señalado que el sentido común indica que un gobernante no debe convocar a ese tipo de eventos. “Lamentablemente, no hubo manera de entendernos”. Refirió que el alcalde Benítez invocó la autonomía del municipio para los cruceros. Pero en esto son casos de excepción. Mencionó las discrepancias entre el alcalde de Mazatlán y el secretario de Salud, traen careada. En medio de todo esto, por una “falta de entendimiento”, la salud de miles de personas que acudieron al evento masivo en Mazatlán se puso en riesgo. Aún no se sabe las consecuencias que eso traerá. Pero lo que sí ha quedado en evidencia es que ni Rocha Moya ni nadie es capaz de “parar” las locuras del alcalde de Mazatlán a pesar de que todos sepan que con esas decisiones esté poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos. ¿Qué falta en Sinaloa? Ustedes tienen la palabra.

¿Por qué renunció Guevara Reynaga a la Upsin? ¿Se apanicó acaso? Prácticamente todas las instituciones educativas del estado y del país arrastran situaciones delicadas en su lucha por sobrevivir. La Universidad Politécnica de Sinaloa no es la excepción. A tan solo seis días de haber asumido el cargo de rector de la Upsin, el exrector de la UAS y amigo personal del gobernador, decidió abandonar el cargo. Renunció. Dijo que se realizó un diagnóstico, se observó que la oferta educativa y la matrícula se realizaron sin respaldo financiero. Que hubo contratación de personal no calificado y que incluso el SAT en algún momento llegó a amenazar con un embargo a la Upsin. Nada nuevo. Y solucionable. Incluso, Guevara Reynaga había propuesto 11 puntos para que “la universidad salga de la crisis”. O sea, visualizó la solución. ¿Y si ya la tenía vista, por qué renunció? Guevara Reynaga es un jubilado de la UAS. De esas jubilaciones jugosas. ¿Qué necesidad había de tanto desgaste? La renuncia de inmediato le fue aceptada y ya se tiene una terna para que se elija de ellas a su sucesor. Manuel Alejandro Lugo Villeda, Héctor Daniel Brito Rojas y Alejandra Díaz Sánchez.

Claudia Morales, excepcional. Mencionar el nombre de Claudia Morales era de automático pensar en la izquierda sinaloense. Hace ya muchos años que nos tocó conocerla, tratarla. Sin duda, era una persona que sabía de las luchas de la izquierda, y no solo eso, referente obligado de las luchas universitarias en la defensa de la autonomía. Claudia Morales participó activamente en las filas del PRD y llegó incluso a convertirse en su líder estatal. Recientemente se le observó fuerte y con gran movilización en las pasadas elecciones. Le correspondió, por desgracia, la gran desbandada de sus compañeros perredistas que emigraron a Morena. Pero eso no la amilanó. Al contrario, se mostró con toda su energía dispuesta por defender los colores políticos de toda su vida. La lucha de Claudia Morales llegó a su fin. El Covid-19 se la llevó. Va un enorme abrazo solidario a toda su familia. Vuela alto, Claudia, que allá hay, seguro, luchas por librar.