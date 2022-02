Rocha implanta la “austeridad republicana”

audima

Siguiendo las directrices nacionales dictadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Sinaloa de la Cuarta Transformación acaba de poner en marcha una cruzada de austeridad mediante la cual se pretende ahorrar gran parte del presupuesto y manejar el dinero con mayor eficiencia para destinarlo a obras y servicios sociales.

Las instrucciones del gobernador Rubén Rocha son muy claras: no se harán contrataciones de mandos medios y superiores que no sean indispensables para la buena marcha de las dependencias; se ahorrará en combustibles, electricidad, papelería, teléfonos celulares y fotocopias.

El martes se publicó en el Diario Oficial el programa de austeridad y de inmediato ayer se empezó a aplicar, pero las acciones tendientes a ahorrar vienen desde tiempo atrás, en especial en el sistema educativo dependiente de la SEPyC, entre ellos en el Cobaes, Conalep e Icatsin: hay información de que ya se dio de baja a una primera remesa de personal de “honorarios” que prácticamente eran “aviadores” porque cobraban pero nadie sabía qué funciones desempeñaban.

Trasciende que aún están en la mira muchos funcionarios más cuyas plazas fueron sembradas con contrataciones de última hora que hizo la pasada administración, como pago por la realización de actividades de proselitismo político o premios de consolación porque no fueron candidatos o porque perdieron en las pasadas elecciones. Los trabajadores de base esperan que la limpia sea total porque merman las finanzas de las instituciones.

Por lo pronto es bien visto el programa de austeridad, pero hay que darle seguimiento para ver qué tanto se puede ahorrar y cuánto dura. Que las plazas innecesarias no sean cubiertas por otros “aviadores” afines a la nueva administración.

Popurrí. “Le vale una pura y dos con sal” al exgobernador Quirino Ordaz que el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, amenace de nueva cuenta con expulsarlo del partido en cuanto asuma funciones como embajador de México en España. Él sigue para adelante aunque agradece al partido las oportunidades que le dio, aunque hay que aclarar que fue candidato a gobernador impulsado por el Partido Verde.

Quirino es de los políticos que no acostumbra confrontar: en cuanto llegó López Obrador a la presidencia estableció buenas relaciones con él, y su personalidad le puede ayudar para restablecer las buenas relaciones diplomáticas con España, que en la actualidad están deterioradas. Aparte puede aprovechar para atraer inversiones y turismo a Sinaloa. Al tiempo.

USE. Los candidatos a dirigir la Sección 53 del SNTE se frotan las manos por anticipado después que el gobernador Rubén Rocha anunció que un fideicomiso magisterial es el propietario del edificio de la Unidad de Servicios Estatales y que de aquí en adelante les pagará renta, que podría ser millonaria.

Durante mucho tiempo se especuló que la USE era del exgobernador Juan Millán y de su extesorero Óscar Lara, pero como no existía ningún contrato con el Gobierno del Estado y nadie podía demostrar la propiedad, durante 20 años no se pagó renta.

“Quirino será expulsado del PRI por 'traición al partido'”, Alejandro Moreno, Presidente del PRI