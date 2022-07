Rocha la veta, ‘El Químico’ la alienta; ¿de qué se trata?

¿De qué se trata? La empresa Azteca Lighting opera como si nada en Mazatlán. Mientras el gobernador Rubén Rocha Moya la exhibe, la demanda y la veta por incumplida, en Mazatlán parece que eso no existe. O poco o nada le importa al alcalde Luis Guillermo Benítez. Y es que esa empresa a la que se le otorgó un contrato por más de 400 millones de pesos sin licitar, aceleró la instalación de lámparas por diversos rumbos del municipio. Saben “El Químico” y Alonso Puerto, propietario de la empresa, que el contrato se puede caer. Ya la Auditoría Superior en Sinaloa está inmersa en una investigación. Hay por lo menos dos denuncias del mismo tema. Una presentada por un grupo de regidores y la otra por la organización Observatorio Ciudadano. La evidente violación en la que se incurrió ha provocado que diversas voces demanden una investigación de fondo. Pero esto pareciera que al alcalde no le interesa. Menos lo que ha declarado el gobernador en torno al incumplimiento de la empresa Azteca Lighting que llevó al Estado a demandarla y a vetarla. En Mazatlán, el alcalde dio luz verde a la mencionada empresa, por lo que en forma evidentemente acelerada está instalando las lámparas. Pareciera que estamos frente un juego perverso. Por un lado, Rocha Moya exhibiendo públicamente a esa empresa, y por el otro, el alcalde defendiéndola de todo y ante todos.

El líder nacional del PRI es un caso perdido. Ni siquiera goza del apoyo de las cúpulas priistas del país. Pero el presidente López Obrador lo está convirtiendo en un perseguido político. Han permitido que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se haya regodeado en exhibir las corrupciones de Alejandro Moreno. Lo cierto es que todos esos audios filtrados públicamente por la gobernadora de Morena, por donde quieran verlos, son ilegales. Y la forma en que está operando la Fiscalía de Campeche es tan burda que ya levanta indignación. No decimos que no se merezca ser exhibido el líder del PRI. Mucho menos si hay delito qué perseguir. Pero que se haga el proceso que marca la ley. Pero todo eso no está siendo respetado. Y en los afanes de acabar políticamente con Moreno, se comete cada violación que lo único que evidencia es el coraje que le tienen el presidente y la gobernadora de Campeche. El linchamiento que vive Alejandro Moreno lo llevó a viajar a Suiza, donde aprovechará un foro mundial para denunciar la persecución política que se practica en México. Y muy probablemente la sospecha de que el gobierno de la 4T pactó con el crimen organizado que ha provocado en México más de 122 mil asesinatos en el tiempo de AMLO. Nada les cuesta al Gobierno apegarse a la ley y denunciar por los cauces legales lo que consideren un delito. Pero no lo hacen.

Que fue estrategia, dijo la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñónez, el no entregar antes de la audiencia una copia de la carpeta de investigación en torno al asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez. Y se aventura a declarar que “el caso está aclarado…Solo falta aprehender a los involucrados, que ya están identificados”. Si en dos meses el Gobierno Federal y el Estado se han hecho bolas. Uno asegurando que ya fueron detenidos los responsables y ahora que el “caso ya está aclarado” por parte del Estado. ¿Usted les cree? Yo no.