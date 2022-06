Rocha mete a Gerardo a la sucesión

Con razón o sin razón, a muchos les quedó la percepción de que el gobernador Rubén Rocha Moya abrió el proceso sucesorio a ocho meses de iniciado su sexenio. Muy temprano. Eso porque ya alentó las aspiraciones del alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, a la gubernatura en el acto en el que este presentó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 el viernes pasado, en el que estuvo la “crema y nata” del municipio y de Sinaloa. Y es que Rocha Moya respaldó a Vargas Landeros en su intención de continuar participando en política, que le queda mucho futuro político. No solo eso, sino que mencionó la gubernatura. Estas sí que son palabras mayores que desembocan en la conclusión de que Vargas Landeros está contemplado para su sucesión aunque le falta mucho.

CON LO EXPRESADO por el gobernador, Vargas Landeros se fue a las nubes. No solo él, sino muchos que apoyan su proyecto por la gubernatura que bien dijo Rocha Moya no lo ha cancelado. El alcalde se mostró ayer entero, contento, por lo que ocurrió en la presentación del Plan Municipal de Desarrollo, acto que tuvo una proyección estatal en los medios de comunicación. Tuvo su impacto mediático, lo que va acorde con el proyecto futuro. Con este contexto, Vargas Landeros estuvo sobrado ayer en la Feria del Bienestar que se llevó a cabo en Palacio Municipal.

SIN EMBARGO, algunos observan que tras el respaldo que le dio el gobernador a sus aspiraciones, Vargas Landeros debe de andar ahora más listo que nunca porque como es muy prematuro su “destape”, como unos lo calificaron, no falta quién o quiénes quieran golpearlo para desbarrancarlo. Ese es el riesgo. Solo se va a blindar si hace bien las cosas. Nada de que se le vuele la cabeza, de tirar para el monte. Unos dicen que si alguien sabe eso, ese es el alcalde porque ya está “curtido” en la política de altos vuelos. Lo que sí es que en opinión de unos y otros, con lo ocurrido Vargas Landeros sí está en el ánimo de Rocha Moya.

POR FIN ya salió la convocatoria para la consulta indígena sobre la planta de fertilizantes en Topolobampo. La fecha será el 9 y 10 de julio, lo que ya está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya está la calendarización de las asambleas informativas. Incluso, en tres ya se hicieron: Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas. En las dos primeras el acuerdo es que informarán la fecha y hora a las autoridades federales para la realización de la asamblea consultiva para determinar la procedencia o no del proceso de consulta indígena, y la tercera expresó que no está de acuerdo en iniciar el proceso de consulta indígena. Las otras asambleas informativas serán el 25 y 26 del presente mes. Por ejemplo, el 25 será en Juan José Ríos y Cerro Cabezón, Guasave; Charay, El Fuerte, y Carrizo Grande, 5 de Mayo y El Colorado, Ahome. El 26 será en San Miguel, San Isidro, Vallejo y La Florida, Ahome; Mochicahui, El Fuerte y Salsipuedes, Guasave. Y estas ya tienen la fecha para la consulta. Se espera que las asambleas se desarrollen en forma tranquila y no se conviertan en un polvorín por la lucha entre los grupos a favor y en contra.