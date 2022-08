Rocha no le toma distancia a Polo Palafox

Las versiones de que el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, fue apoyado no solo por el Partido Sinaloense para ser consejero de Morena sino también por la élite de este partido, tomaron forma con un hecho: Polo Palafox fue recibido por el gobernador Rubén Rocha Moya en su despacho de Palacio de Gobierno. Ya se le hacía tarde socializar esa imagen a Polo Palafox que para acabarla de rematar subió otras con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro. Así, el gobernador no le tomó distancia a Polo Palafox, como algunos decían, por sus ligas con el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda. ¿Por qué será?

Algunos ahomenses vieron con perspicacia el “apapacho” que le dieron el gobernador y el líder del Congreso a Polo Palafox por los antecedentes que este tiene y por ser el principal crítico del alcalde Gerardo Vargas Landeros. Con esto no falta quien asegure que la postura del líder de los abogados ante Vargas Landeros sea parte del futurismo político. Es cuestión de que se le dé la lectura correcta.

El autodestape de Hólincer Castro Marañón por la dirigencia de Morena en Ahome no causó mayores sorpresas porque ya muchos identifican a este como la carta de Vargas Landeros para el partido. Y contra lo que podría suponerse, la inquietud de Castro Marañón no provocó reacciones adversas entre el morenismo aunque no faltó algún líder de los grupos que lo tomó con reservas. Después del Congreso Nacional de Morena, el 17 y 18 de septiembre, se sabrá el rumbo que tomará el caso Ahome.

YA EMPEZARON las consultas informativas en los reductos de la organización Aquí No que se opone a la construcción y operación de la planta de amoniaco en Topolobampo. Ya lo hicieron en el campo pesquero Lázaro Cárdenas, en donde no hubo problemas. Ni tampoco los va a ver en Ohuira y Paredones. Es más, muchos ya anticipan que el resultado va a ser honor al nombre de la organización: aquí no. Sin embargo, la mayoría de las otras comunidades indígenas ya dieron el sí. En realidad, no se sabe si el resultado de la consulta indígena vaya a incidir o no en la sentencia que dicten los jueces de distritos en los juicios de amparo vigentes.

A no pocos ahomenses les quedó la duda de si va a realizarse o no la fiesta del 15 de Septiembre en Palacio Municipal. Y es que Vargas Landeros dice que sí y será para el pueblo, pero está condicionada a la aprobación de las autoridades de salud en Sinaloa por aquello del coronavirus. A esperar.

El que se fue hasta la cocina es el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, al quedar en la mesa directiva de la Red Nacional de Alcaldes de Pueblos Mágicos. Ayer se reunieron en la Ciudad de México, a la que asistió también la secretaria de Turismo en la entidad, Rosario Torres. Ahí se retomó la celebración del Día Nacional de Pueblos Mágicos, el cual será el 5 de octubre. Por si les hiciera falta algún pretexto para viajar con cargo al erario, ahí está ahora esta organización.