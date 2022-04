Rocha no quiere “sombra” ni de grupos ni partidos, busca acabar al PAS

audima

¿Por qué debilitar al PAS? La consigna es reducir su fuerza y presencia política. En la actual administración estatal, pareciera que el mensaje es que no permitirán ninguna fuerza o grupo político que le represente un riesgo al gobernador Rubén Rocha Moya y a su partido, Morena. Aquí no importa lo que se juraron y prometieron en campaña Rocha Moya y Melesio Cuen, el líder y fundador del PAS. No importa que sean del mismo pueblo. Tampoco sus coincidencias que tanto resaltaron en campaña de que ambos fueron rectores de la UAS. Menos aquella versión que tanto Rocha Moya como Cuen dejaron circular de que ambos cogobernarían Sinaloa. Jamás, ni siquiera con los grandes amigos casi hermanos Juan S. Millán y Jesús Aguilar, se dio un “cogobierno”. Cada uno hizo lo propio en su sexenio. Y al final, la amistad prevaleció hasta hoy. Rocha Moya no quiere que nadie le haga sombra. Y menos cuando se acerquen los tiempos de selección de candidatos para alcaldes, diputados locales, federales y senadores. Alcaldes y legisladores identificados con el PAS están en la mira. Ahora van por el alcalde de Concordia, Raúl Díaz. Y a pesar de que no es un municipio grande. A pesar de que su aporte en votos es reducido, lo que se busca es mermar la fuerza y presencia pasista en el estado. Cuen tendrá que entender que por más “amigos” que sembró nacionalmente en Morena, e incluso en sus partidos satélites, jamás podrá prevalecer por encima del gobernador. Hay intereses. Y el gobernador lleva mano.

Rugen los caballos de acero. La “Semana de la Moto” ya está aquí. Desde ayer, decenas de grupos motociclistas comenzaron a arribar a Mazatlán para participar en el evento que año con año reúne aquí a miles de motociclistas que acuden no solo de todas partes del país, sino también del extranjero. Hoy se habla de que serían alrededor de 18 mil motociclistas los que participarán en el evento. Cifra que en realidad a Mazatlán meterá en serios problemas viales. De por sí el puerto con sus limitadas vialidades enfrenta problemas, ahora con más de 18 mil motociclistas circulando a toda velocidad por la ciudad, será el caos. El alcalde Luis Guillermo Benítez les pidió a los motociclistas respetar los reglamentos viales y que disfruten sanamente la fiesta. Claro está que “El Químico” también aprovechará el fiestón y participará en algunos de los eventos oficiales organizados en la Semana de la Moto. Ya lo verán en el desfile de motos, y claro que también en el fiestón.

Viene Rocha Moya. Pareciera que al gobernador no le gusta venir a Mazatlán. Pareciera que le indispone, por decir lo menos, el estar cerca del alcalde Luis Guillermo Benítez. Y es que seguramente Rubén Rocha Moya está enterado de lo que sucede al interior del Gobierno Municipal. Y es que el alcalde no se cuida en sus acciones, en sus negocios, que desde Palacio abundan. Esto además de que Rocha Moya ya lo tiene bien medido en cuestiones de compromisos que no le gusta cumplir. En acuerdos que rompe. Y el gobernador debe estar también enterado que con su autorización o sin ella, su secretario particular, Alejandro Higuera, está “engarzado” con “El Químico”. Finalmente, después de bastante tiempo, el gobernador Rocha Moya visitará a Mazatlán de manera oficial. Y lo hace porque es inevitable. Vendrá a la ceremonia de conmemoración del aniversario de la defensa de Veracruz. Fecha que se conmemora la defensa mexicana ante la invasión norteamericana.