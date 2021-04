Rocha parece que se cura en salud, las campañas negras apuntan cerca de él

Se cura en salud. Hablar de una campaña negra. De acusar a empresarios de buscar impulsar una campaña de odio en este proceso electoral, dibujan una estrategia que pudiera intentar curarse en salud. El candidato de Morena-PAS a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, se desdibujó por completo. Acusó, amenazó y descalificó a todo aquel que desde su punto de vista pudiera estar provocando que su contrincante Mario Zamora, candidato a la gubernatura por el PRI, PAN y PRD, está cerca de alcanzarlo… Y rebasarlo. En la campaña del 2016, cuando Quirino Ordaz Coppel era candidato a la gubernatura, este fue objeto de una intensa campaña de golpeteo que incluyó un evento criminal operado con perversidad y donde intervinieron grupos armados vestidos de civil. En aquella campaña, dos hoy cercano a Rocha Moya participaron. Uno como candidato a gobernador por el MC y el PAS, Melesio Cuen, y el otro, Alejandro Higuera, como operador político del PAN que llevaba de candidato a la gubernatura a Martín Heredia. Las campañas negras operaron con todo y apuntaron a por lo menos uno de los entonces candidatos. En el norte, el compañero periodista Osvaldo Villaseñor denunció hace poco más de un mes a nueve sitios de internet dedicados a denigrar, a publicar campañas negras. Recientemente, Fernando Pucheta, candidato a la alcaldía de Mazatlán, denunció ante la Fiscalía General a cuatro sitios de internet identificados plenamente dedicados a lanzar lodo en esta campaña. Ayer, Mario Zamora, candidato a la gubernatura por el PRI, PAN y PRD, presentó denuncia ante la Fiscalía General y señaló cuatro sitios de internet que están lanzando ataques con noticias falsas contra él y su familia. Los caminos de estas redes criminales de internet conducen muy cerca del candidato de Morena-PAS. Rocha Moya también mandó una denuncia a la Fiscalía General, pero que se sepa, no señala por medio de qué sitios la realizan. Rocha Moya pareciera que intenta espantar al lobo… Cuando lo tiene por un lado.

De qué se trata. Primero, Rubén Rocha Moya, de Morena-PAS, manda a volar a los empresarios de la Coparmex Sinaloa, a quienes les dijo que no acudiría al debate que están organizando con los candidatos a gobernador porque son del “Prian”. Y ayer, Rocha Moya se reunió con integrantes del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin), a quienes les pidió que no desconfíen de él. No tengan dudas. Y les dijo que los empresarios serán incentivados y protegidos. Y los invitó a ser sus aliados. Rocha Moya debe saber que muchos de los miembros de Codesin forman parte de Coparmex. Sí, a los mismos que días antes descalificó. Un día los acusa y descalifica, y otro pretende asegurarles que no deben de dudar de él.

La lucha jurídica que viene. Y no nos referimos a las investigaciones que vienen por la campaña de lodo y los sitios de internet que están siendo investigados. ¡No! En el intercambio de demandas ante las autoridades electorales de Sinaloa, habrá noticias que cimbrarán a los actuales contendientes de esta campaña. Porque hay violaciones claras a la Ley Electoral. Si el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa (Tessin) aplica estrictamente la ley, podrían resultar afectadas algunas de las candidaturas comunes. También algunas candidaturas plurinominales. Al igual que se está luchando en las calles en este proceso electoral, también habrá pelea en la Fiscalía General y en los tribunales electorales. Este fin de semana habrá noticias.