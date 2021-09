Rocha perfila más gente al gabinete

En plenas fiestas patrias, el gobernador electo Rubén Rocha pide que no coman ansias, que cumplirá su promesa de dar a conocer los nombres de los integrantes de su gabinete antes que concluya la segunda semana de septiembre; sin embargo, agrega más nombres de sus probables colaboradores en puestos de primero y segundo nivel.

Ya invitó a la excandidata a gobernadora de Fuerza México Rosa Elena Millán a integrarse a su gobierno, aunque no a alguna secretaría, pero aún no le ha contestado. También incorporará a Javier Gaxiola Coppel y todo indica que el fiscal general será Óscar Fidel González Mendívil. Dice que no recibe presiones de ninguna parte, solo los cabildeos normales y que en algunas áreas como Finanzas y Fiscalización tendrán que entrar profesionales con perfil técnico, no necesariamente políticos.

El líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, sigue jugando en dos aguas entre la Secretaría de Salud o Economía, y para designar al secretario de Seguridad Pública se coordinará con el gobierno federal, ya hay algunas pláticas con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es necesario que haya una estrecha colaboración y profundizar en el combate a la delincuencia, para seguir bajando los índices de criminalidad.

La mayoría de los integrantes del gabinete provendrán de la alianza Morena-PAS, aunque también se llamará a colaborar a gente sin partido, pero hasta el momento no tiene programado llamar a gente del PAN, solo a Alejandro Higuera y a algunos líderes que renunciaron al partido y se incorporaron a la campaña. Todavía los nombres están escritos con lápiz, algunos se han borrado y es posible que se borren más, pero es cuestión de esperar unos cuantos días para conocer el gabinete completo.

POPURRÍ. Como nunca, los festejos patrios estuvieron empañados por la sombra de la amenaza de la pandemia de covid, aunque en la Ciudad de México sí se efectuó el vistoso desfile cívico militar conmemorativo del aniversario de la Independencia del país, en el cual por primera vez participaron, junto con los militares mexicanos, destacamentos de 13 países que vinieron a solidarizarse con los mexicanos. La mayor polémica surge porque se invitó como orador al presidente de Cuba, Miguel Díaz.

Aquí en Ahome la ceremonia del Grito fue casi privada y se suspendió el desfile, solo izamiento de bandera.

VACUNAS. Con la movilización de un ejército de especialistas y voluntarios, durante los últimos cinco días se lograron aplicar 30 mil 270 dosis de vacunas AstraZeneca y lo mejor de todo es que ahora no hubo aglomeraciones porque la gente respetó el orden que le tocaba para vacunarse.

El coordinador de las jornadas de Bienestar, Arturo Velázquez, agradece la participación de elementos de la Guardia Nacional, la Armada de México, enfermeras del Seguro Social, servidores de la nación, jóvenes brigadistas de la UAS y voluntarios de las comunidades rurales para lograr las metas de vacunación que cerraron ayer con las visitas a 34 domicilios de personas postradas. Se avanza en inmunizar a la población de Ahome.