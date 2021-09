Rocha podría repetir el gabinete de “cuotas y cuates” que nombró Malova

Lo que viene. El gobernador electo ya perfila quiénes son los que formarán su gabinete. Rubén Rocha Moya se ha dedicado a filtrar y a ventilar los nombres. No hay que comer ansias, ni adelantar pronósticos. El líder de Acción Nacional en Sinaloa, Juan Carlos Estrada, ya fijó postura. Le demandó a Rocha Moya que no vaya a formar un gabinete de “cuates y cuotas”. Se adelanta Estrada. Pero no le falta razón, con los nombres que se barajan y que el propio Rocha Moya se ha encargado de divulgar. Habría que esperar para que oficialmente se conozcan las “cuotas” que cederá Rocha Moya y los “cuates” a quienes beneficiará en cargos públicos. No es para nada algo nuevo. Con el exgobernador Mario López Valdez apenas dio a conocer su gabinete, surgió el señalamiento de que había prevalecido “las cuotas y los cuates”. Malova ganó la gubernatura en alianza con el PAN. Mantuvo una enorme influencia en la dirección del PAN en su sexenio, y claro, les dio chamba a panistas como Alejandro Higuera. Hasta al PRD le tocó premio. Se le dio la Secretaría de Pesca a Juan Nicasio Guerra. Hoy se adelanta que en el gabinete rochista habrá de chile, de dulce y de manteca. Es decir, del PAN, del PRI, del PAS, y claro está, de Morena. Alguno que otro tránsfuga del PRD. Nada de qué asombrarse. Ya faltan pocos días para que el propio Rocha Moya anuncie los nombres oficialmente de quienes formarán parte de su “gabinetazo”.

Cargos de conciencia o reivindicación. A 36 días de asumir el cargo como gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya adelanta que habrá de promover más apoyos para los pescadores sinaloenses y para los trabajadores del campo. Se le olvida que, en los últimos tres años, precisamente el tiempo que lleva la actual administración morenista en el país, a los pescadores se les cancelaron apoyos. A los armadores se les cerraron las puertas. Y programas completos de consolidación del sector pesquero desaparecieron. Ahhh, pero ahora Rocha Moya ya está anunciando que gestionará mayores apoyos para el sector pesquero sinaloense. Y al campo sinaloense que castigaron en diversas formas con cancelaciones de programas, ahora Rocha Moya anuncia que los apoyará. Antes, como senador, ambos temas le pasaron de noche. El caso del turismo, sector al que le ha pegado con todo el Gobierno Federal, mejor ni lo menciona. Tendría que conocer de fondo lo que se vive en el sector turístico.

Se prenden los focos. Consideran que aún no se puede considerar como un tema grave. Pero las propias autoridades de educación en Sinaloa reconocieron que en lo que va del periodo de clases presenciales, ya suman 11 casos de contagios en diversas escuelas de Sinaloa, y se menciona a Mazatlán entre ellas. El propio secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía, reconoció que de esos 11 contagiados, cuatro son personal administrativo, dos maestros y los cinco restantes han sido alumnos. Hasta hoy que se conozca, no se han cerrado escuelas por la aparición de contagios. Pero la amenaza está latente en tanto a los niños los vacunen. La cerrazón del Gobierno Federal en no permitir la vacunación masiva de los menores de edad es uno de los factores de alto riesgo.

¿Qué está pasando en la pesca? La zafra camaronera ya arrancó desde hace más de una semana. Pescadores de aguas interiores, de bahías y de altamar ya están en plenas capturas. Pero hasta ayer, oficialmente nadie se atrevía a decir cómo están las capturas. Menos si hay certidumbre para comercializar el producto que se capture. De la incertidumbre a la desesperación se vive en el sector pesquero sinaloense.