Rocha y Cuen, ¿civilidad o hipocresía política?

audima

¿Civilidad o hipocresía? Nuestra capacidad de asombro fue rebasada. En la inauguración ayer de un restaurante propiedad de la familia Cuen en Mazatlán, el gobernador Rubén Rocha no solo acudió a la invitación, departió alegre y se tomó fotos abrazado de Melesio Cuen. Sí, a quien corrió de la Secretaría de Salud. Sí, de quien fue su aliado electoral y luego lo desconoció. Lo que observamos ayer entre Rocha y Cuen a muchos asombró. No hay una explicación lógica. Y por eso antes de que el gobernador se retirara del lugar, este reportero lo abordó. Lejos, claro está, de Cuen, y en corto le preguntamos: –Mi capacidad de asombro la rebasó, gobernador. ¿Qué fue esto? ¿Un acto de civilidad política, o qué? Rocha sonrió y sorprendido solo acató en responder: “Civilidad”. ¿Usted qué opina? Cuen estuvo todo el tiempo con una sonrisa a flor de piel acompañado de su esposa, hijo y demás familiares. En el lugar apareció Gabriela Peña Chico, pero no su expareja, el alcalde. Ausente la titular de Turismo. Presencia y ausencia tienen mensaje.

El alcalde de Culiacán teme por su vida. Jesús Estrada Ferreiro hizo responsable al gobernador Rubén Rocha Moya de lo que le pueda pasar. El proceso de desafuero que se le sigue en el Congreso del Estado tomó un giro que, aunque esperado, pone al descubierto que todo, absolutamente todo el aparato de gobierno se volcó en contra de Estrada Ferreiro. Ahora fue la Fiscalía General de Sinaloa la que pidió al Congreso retirarle el fuero constitucional al alcalde de Culiacán para que responda por las demandas que se tienen en su contra. Estrada Ferreiro insistió en calificar al gobierno de Rocha Moya como “el más corrupto que se ha tenido en Sinaloa”. Destacó que están improvisando las cosas tan solo para fregarlo. Y eso es corrupción. Y advirtió que “si siguen voy hablar más cosas”. Aseguró que, en este proceso, el gobernador ha hecho escarnio de su persona. También Feliciano Castro (líder de Morena en el Congreso). “Ha dicho que soy malo, que no sirvo… No se vale. ¿Qué quieren, que me quede callado? Dijo que le han insinuado que renuncie. “Que me corran, que me metan a la cárcel si quieren, que me fusilen. Que me mande matar el gobernador si quiere. Porque son violentos también”.

En la actual administración estatal, Estrada Ferreiro asegura que se está actuando como si fueran una “mafia”. Como una “delincuencia organizada”, dijo. Se han coludido para delinquir. “Son mentirosos, traidores y rateros también”. Pidió el alcalde de Culiacán que se investigue a Enrique Inzunza Cázarez (secretario general de Gobierno). Que investiguen cómo Inzunza Cázarez se dio la jubilación. Cómo fue acusado de abusos sexuales contra una jueza y se la perdonaron. Cómo provocaron que el entonces titular de Derechos Humanos, Juan José Ríos Estavillo, renunciara y también que dejara la Fiscalía. “Yo lo denuncié varias veces”. Señaló al secretario general de Gobierno, que es quien controla a la Fiscalía y que la lanzara en su contra. Los familiares acomodados por Inzunza Cázarez. Feliciano Castro, igual de corrupto, dijo. “Su pareja (Graciela Domínguez) le deja ‘todo planchadito’ en el Congreso para cuando llegara su marido, hacer el trabajo sucio”. Son corruptos, son perversos y malos.