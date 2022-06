Rocha y Monreal, antes juntos, hoy en caminos separados

Monreal y Rocha. El líder de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, ya se dio finalmente cuenta. El presidente López Obrador lo tiene excluido de la lista de “corcholatas”. El término utilizado por el propio López Obrador para identificar a quienes considera presidenciables. Y por consecuencia a la posición del que manda, el presidente de Morena, Mario Delgado, excluye a Monreal y aprovecha toda oportunidad para “golpearlo”. Monreal visitó Guanajuato y sus declaraciones retumbaron en el Palacio Nacional.

Afirmó que a él no le gusta el término de “corcholata”, pues resulta peyorativo. Un insulto. Él se consideró un aspirante, así, a secas. Monreal es uno de los activos importantes de Morena en el país. Compañero de lucha desde siempre de López Obrador, hoy se ve claramente que están colocándolo fuera de la pelea por la candidatura presidencial. No se sabe el pecado que cometió. Pero la cargada morenista está con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, a quienes “destapó” López Obrador. Monreal ya se ve fuera de Morena porque es una realidad de que está siendo marginado. ¿Y para dónde pudiera ir? Pues hay quienes le apuestan doble contra sencillo de que se irá al Partido Movimiento Ciudadano (MC). Ayer apenas, Monreal deslizó la posibilidad de salir de Morena, el líder nacional de MC, Dante Delgado salió en su defensa y denunció que desde Morena promueven una campaña negra contra el senador zacatecano.

Que el MC esté interesado en Monreal no es nuevo. Como tampoco que estén también interesados en Marcelo Ebrard, quien aún dentro de las “tres corcholatas” de AMLO, sabe en el fondo que pudieran estarlo utilizando como comparsa para legitimar al candidato que quiere el presidente. En medio de esto, el gobernador Rubén Rocha Moya poco a poco se ha ido retirando de Monreal, quien fue su principal impulsor. Pero pragmático como es Rocha Moya, ya no le ve futuro a Monreal y midió las consecuencias de ir contra la “línea” del presidente. De las tres “corcholatas”, primero decían que Sheinbaum, y últimamente que Adán Augusto sería el bueno. Lo cierto que más pronto de lo que muchos esperan, se decantará a quiénes quedarán en el camino.

El Gobierno no oye, no ve, pero sí busca excusas para tomar decisiones en torno al disparo en los contagios por covid-19. Sus mediciones para tomar decisiones son el reporte de número de muertos y la ocupación de camas en hospitales. Como los contagios de hoy son menos letales a los del 2020, e incluso 2021, minimizan el problema. Como la mayoría de los contagiados en estos momentos se aíslan en sus casas, donde familias completas se medican para salir adelante, pues no es, según el gobierno, para alarmarse. Lo cierto es que hay escuelas que suspendieron las clases presenciales. Hay escuelas donde están regresando a sus casas a grupos completos de estudiantes por contagios de coronavirus. Irresponsablemente, la Secretaría de Educación en Sinaloa, a cargo de Graciela Domínguez, ha dejado a las escuelas a seguir en clases presenciales. El riesgo es para nuestros niños. Los menores de 12 años que no han sido vacunados. ¿Quién será el responsable si algo les pasa?