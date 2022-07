Rocha y su respuesta de mal gusto sobre los medicamentos caducados en Mazatlán

De mal gusto

Aunque esté molesto el gobernador Rubén Rocha no tiene que ser ofensivo. Ahora resulta que las autoridades municipales de Mazatlán tienen que comerse la tonelada de medicamento caducados del Hospital Margarita Maza, si no pueden tirarlo. Rocha tiene que conducirse con respeto hacia todas las personas y autoridades que a veces no hacen ni denuncias, sino solo hacen señalamientos, pero es conocido que todo lo que tiene que ver con medicamentos le molesta.

La primer prueba

Algunos seguidores de la diputada local de Ahome, Cecilia Covarrubias, se alebrestaron porque esta suena para la presidencia de Morena en Sinaloa. Incluso, ya operan para que sea electa como una de las delegadas distritales. En realidad, esa va a ser la primera prueba. Son 10 delegados, cinco hombres y cinco mujeres. ¿Qué corriente interna tendrá mayoría? El 30 de julio se van a empezar a despejar dudas si no es que antes.

Falta transparencia

El pasado fin de semana estuvo en Mazatlán el diputado morenista Juan Carlos Patrón, quien criticó la falta de transparencia del alcalde Guillermo Benítez Torres. Ayer, la diputada Celia Jáuregui, de Movimiento Ciudadano, estuvo en el puerto y fue muy clara en afirmar que el presidente municipal está obligado a rendir cuenta de sus viajes como todo servidor público. ¿Habrá alguien que pase de las palabras a los hechos y lo llame a cuentas?

Empiezan a operar

Los 220 militares que llegaron el pasado domingo por la noche a Guasave con el fin de reforzar la seguridad en la región, ayer mismo comenzaron con los operativos por la ciudad, específicamente por la carretera a Las Glorias, a la altura del Hospital General, donde estuvieron revisando unidades en busca de armas o drogas, y según versiones, esos recorridos habrán de extenderse en breve también hacia el medio rural.

La propuesta

Los que insisten en el tema de la creación de organismos operadores que regulen el aseo y limpia son la Alianza Ambientalista Sinaloense. Ante esto, el líder Joel Retamoza López, de Guamúchil, asegura que implementarán un foro estatal que denominaron “La basura, privatización o economía social”, con el que buscan dejar este documento a las autoridades y entiendan la urgente necesidad del manejo correcto de los desechos.