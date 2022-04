Rodeado de dudas y polémica, HOY se realiza la revocación de mandato

audima

Proceso histórico. Después de meses de polémica, hoy se realizará la consulta ciudadana para la revocación de mandato. Los ciudadanos podrán decidir si quieren, o no, que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, continúe al frente de la administración federal. Se trata de una consulta histórica, que por su propia naturaleza se ha rodeado de dudas y polémicas. Durante las últimas semanas se ha notado una campaña para desalentar el voto, aparejada a una abierta movilización de organizaciones políticas y gremiales en favor de la consulta. Partidos y sindicatos llamaron a sus integrantes y simpatizantes a salir a evitar el voto en las urbas. No obstante, no se había sentido aún un interés por parte de los ciudadanos. No obstante, hoy se sabrá el poder de convocatoria en favor del proyecto propuesto por López Obrador.

El viaje. Por cierto, el presidente de la república se ha mantenido en los últimos días concentrado en el proyecto turístico de la antigua colonia penitenciaria de las Islas Marías. Es un proyecto con un amplio interés en Mazatlán. Solo basta comentar que de Mazatlán zarparán dos buques cada semana hacia ese destino. Mazatlán se integraría así a un corredor marítimo con el cual se pretende unir a Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit a través de un crucero regional. Tendrán que pasar tres meses para que las Islas Marías sean abiertas a la visita pública. No es una mala idea, solo se requerirá darle seguimiento a este proyecto para su consolidación y no pase como muchos de los planes, que son olvidados apenas unos pocos años.

Ayuntamiento en crisis. Vaya que la situación financiera del Ayuntamiento se ha puesto difícil en Escuinapa. La alcaldesa Blanca Estela García no solo enfrenta la falta de recursos para empujar su plan de desarrollo, sino que también heredó una pesada carga crediticia. Esta se ha vuelto el pesado lastre para el gobierno. Lo peor es que la administración parece estar cayendo en la desesperación y apuesta por el endeudamiento para solventar sus necesidades más urgentes. A la fecha, se han contratado 14 millones de pesos en créditos. La apuesta es riesgosa, pues cualquier descuido administrativo se podría convertir en una deuda impagable o que mínimo compromete la capacidad de las futuras administraciones municipales.

Fiesta sin elenco. En medio de la crisis económica, al menos al Ayuntamiento de Escuinapa le ha ido bien en la venta de enramadas para la fiesta del Mar de Las Cabras, que se celebra en mayo. Las enramadas están casi todas reservadas. Lo malo es que aún el Ayuntamiento no resuelve la contratación del elenco.

Acelerados. Resultó una ‘llamarada de petate’ el operativo para meter en cintura a los motociclistas en Mazatlán. Solo basta caminar o circular en vehículo por las avenidas del puerto para darse cuenta cómo los conductores de este tipo de vehículos infringen el reglamento de Tránsito al circular a exceso de velocidad, con más de dos ocupantes o sin las medidas de seguridad exigidas por la autoridad. Así, el comandante de Tránsito Municipal, Jorge Samuel Alvarado Ilustre, queda a deber con sus acciones para ponerle freno a los acelerados motociclistas que cada día son más en la ciudad y manejan como les viene en gana.