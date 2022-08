“EL PROBLEMA JUDÍO” es el título del importantísimo estudio realizado por el Lic. Alfonso Castro y editado por Editorial Actualidad, que comienza diciendo: “Existe en el mundo un problema social del judaísmo, provocado por la llamada raza judía.

Hoy, a pesar de los estudios y divulgaciones sobre la materia, millones lo afirman y millones lo niegan rotundamente. Los primeros en negarlo son los propios judíos, quienes dicen que el problema ha sido creado artificialmente por los antijudíos envidiosos del auge y engrandecimiento hebreo, o por prejuicios raciales y religiosos. Existe, sin embargo, un número considerable de escritores judíos que reconocen la existencia del problema, si bien lo atribuyen a causas bien distintas.

Theodor Herzl, el apóstol del sionismo, dice: “La cuestión judía sigue en pie, necio fuera negarlo; la cuestión judía existe prácticamente do quiera residen judíos en número perceptible; donde aún no existiera, es impuesta por los judíos en el transcurso de sus correrías. Es natural que nos traslademos a sitios en que no se nos persigue, pero una vez ahí, nuestra presencia provoca también las persecuciones.

El infausto judaísmo es el que introduce ahora el antisemitismo en Inglaterra. Abundando en los mismos conceptos y reconociendo la existencia del problema, el escritor judío Oscar Levy dice: “No hay en el mundo raza más enigmática ni más fatal, y por consiguiente más interesante, que la raza judía. La cuestión judía y su influencia sobre el pasado y el presente, y la ansiedad que despierta en el futuro, alcanzan a todo y deberían dilucidarse por los tratadistas con toda sinceridad, aún a pesar de las grandes dificultades y de la complejidad del asunto y la especial característica de los individuos de esta raza...

En el prefacio de la obra intitulada “El Judío Internacional”, del conocido industrial norteamericano Henry Ford leemos lo siguiente: “La cuestión judía se relaciona no solamente con los hechos del dominio público, tales como predominio financiero y comercial, asalto al poder público, monopolización de todas las necesidades de la vida, influencia arbitraria en la prensa de un país, sino que penetra en la vida cultural de los pueblos, convirtiéndose en esta forma en un problema para las naciones.

Del vasto material de hechos coleccionados..., resulta con anonadada claridad que no existe país alguno en el mundo entero, cuyo desarrollo político, económico y cultural, que pudiera comprenderse del todo, si no es desde el punto de vista de su absoluta dependencia de un plan coherente del judaísmo para su predominio universal. Ningún país del mundo debe entregarse a la ilusión de suponerse libre de influencias judías por carecer de sinagogas o colonias hebreas visibles. Bolsa, Parlamento, prensa son en todas partes los creadores del espíritu judío.