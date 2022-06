Más sobre el artículo tercero.

En el proyecto de Constitución enviado por Carranza al Congreso, en relación con la educación en las escuelas, se suscitaron las más ásperas discusiones en los debates y muchos ataques al clero y a la Iglesia, aunque también se dijeron algunas ideas sensatas y veraces.

Ahora cito algunas expresiones del diputado Félix F. Palavicini, que era muy adicto a Carranza, dirigiéndose al diputado Rosas y Reyes, que apoyaba lo siguiente: “Ninguna corporación religiosa, ministro de algún culto o persona perteneciente a alguna asociación semejante podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria ni impartir enseñanza personalmente en ningún colegio”.

Usted, señor, que es liberal, ¿cree que esta prescripción sea aceptable, siquiera lógica, cuando arriba se dice: “¿habrá libertad de enseñanza?”, eso es enteramente absurdo...

Así es el absurdo de venir a sostener aquí en una carta nacional, la supresión completa de la religión, pero fijaos bien y muy especialmente de la religión católica, que es la nacional. ¿Quién es capaz de negar honradamente, lealmente, que el noventa por ciento de los mexicanos es católico?, ¿qué se cambian las conciencias con un decreto?, ¿qué se forman las conciencias con una ley?, ¿qué las conciencias, que se forman grano a grano, por yuxtaposición, lentamente, a través de los siglos, se pueden cambiar en un momento dado por un solo decreto?, no, los caminos son otros; si los liberales, -los verdaderos liberales, no los sectarios- quieren hacer obra provechosa y buena, que busquen el único elemento que está arraigado en su conciencia; debemos buscar ese que él, como ateo, ha llamado “el brazo de Dios”: la escuela laica y yo vengo a defender aquí la escuela laica... que es la que la Comisión ha querido sostener en ese dictamen; nuestro propósito debe ser no solamente desfanatizar a México; hay que cuidar también, y hay mucho que cuidar, en no fanatizarlo de otro modo y bajo otro aspecto.

El peligro es otro para todos los mexicanos que ustedes representan, que es el mercantilismo frío y sereno norteamericano. El dictamen quiere que los que den cátedra no tengan sotana ni corona. Si la explotación de las conciencias ha de continuar igual, sería injusto e inmoral minar las características de nuestra nacionalidad facilitando la sustitución de un culto nacional por el del vecino poderoso y dominador.