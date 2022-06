Palabras de diputado.

Lo siguiente fue escrito por Salvador Abancal en su libro: La Constitución de 1917.

Destructora de la nación, de Editorial Tradición, en la que se refiere a la discusión sobre el Artículo Tercero del proyecto de Venustiano Carranza, que fue muy apasionada y difícil.

El diputado Alfonso Cravioto dijo: “Señores diputados, si cuerdas faltan para ahorcar tiranos, tripas de fraile tejerán mis manos.

Así empezaba yo ni discurso de debut en la tribuna de México hace algunos años y he citado esta para que la Asamblea se dé cuenta perfecta de mi criterio absolutamente liberal; tengo fe altísima en la sabiduría, en la serenidad y en la justificación de este Congreso, probadas ya a través de las tormentosas pasiones relampagueantes a que ha dado lugar la discusión que puso de manifiesto a la República este hecho halagador: la Asamblea Constituyente, a pesar de naturales y ligeros extravíos de iniciación, está a la altura de su deber...

Cravioto usa y abusa de relámpagos, truenas, rayos, tempestades y sinónimas para pasar por, “divino orador”, con la esperanza de no dar lugar a los siseos, casi silbidos, las patadas y otras manifestaciones todavía más elocuentes de la barbarie diputadil que los oradores tenían que arrostrar, “un distinguido compañero -dice Cravioto- me preguntaba esta mañana: “si ahora no aplastamos a los curas, ¿para qué se hizo la revolución”...

No podía expresarse mejor la principal finalidad de la revolución mexicana y del pseudo Congreso de Querétaro.

El diputado Cravioto, de Hidalgo, estaba así criticando el dictamen de la Comisión Dictaminadora presidida por el fanático Francisco Múgica, de Michoacán, sin dejar de ser él mismo, liberal y anticlerical.