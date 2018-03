Rojo se impone a Cuen en el diferendo del Frente

Hay «tiro» entre el PAS y el PAN al interior de la coalición Por Sinaloa al Frente desde hace más de una semana, y el supuesto acuerdo al que llegaron es puramente declarativo: un pacto de saliva.



Ni Héctor Melesio Cuen ni Adolfo Rojo Montoya, amos y señores de uno y otro partido político, han dado su brazo a torcer, aunque es el Popo quien lleva la ventaja... hasta el momento.



Es una sola posición la que ha generado la tensión reinante. Cuen, acostumbrado a no hacer concesiones, se niega a admitir el alegato de Rojo: en la coalición, la mayor parte del pastel la tiene el PAS (10 de las 18 alcaldías; mientras que al PAN solo le tocaron seis) y por tanto debiera mostrar apertura en la solicitud que se le plantea: que la candidatura a la presidencia municipal de Navolato sea para una mujer y no para el prospecto cuenista Renato Rubio Salazar.



Cuen Ojeda, por su parte, exige cumplir con el acuerdo inicial, que se descompuso cuando Rojo Montoya cambió de parecer respecto a la alcaldía de su tierra natal, Salvador Alvarado, originalmente asignada a una mujer. De buenas a primeras, y ya con cinco precandidatas registradas, el Popo cambió las reglas del juego para imponer a Armando Camacho, el Iguano, supuestamente el panista con mayor rentabilidad en Guamúchil.



Es así que, para que el Frente logre cumplir con la obligación de ley de postular a nueve mujeres para las alcaldías, en Navolato Héctor Cuen tendría que sacrificar a Renato Rubio (líder municipal del PAS) para colocar a una dama.



El problema es que el Partido Sinaloense carece de mujeres competitivas en Navolato. Solo varones aparecen como posibilidad de segunda carta, y muy pocos, por cierto, pues el pasista navolatense más conocido, Aarón Aldana (candidato a la alcaldía en 2016), ya se cambió al PRI.



LA HORMA DE SU ZAPATO. La manera en que le respondió el presidente del PAN estatal tomó por sorpresa a Cuen: jamás esperó que su amenaza de reventar el Frente para reducirlo a una «alianza parcial» fuera subestimada al grado de ver a Sebastián Zamudio declarar que Acción Nacional está listo para la elección de julio, con o sin el PAS.



Lo grave no fue quién lo declaró. Como todos, Melesio sabe que Sebastián no pronuncia una palabra sin previa indicación del que realmente manda en el PAN: Adolfo Rojo.



Si el Frente PAN-PAS se divide, así sea de manera parcial, pierden ambos: el primero los votos y el segundo la facilidad que el registro nacional del blanquiazul otorga a Cuen para llegar al Senado. Es poco probable que gane la elección, pero cuando menos alcanzará el segundo lugar en las urnas, lo cual le permitiría ocupar un escaño bajo el principio de primera minoría. Al final de cuentas, todos los senadores valen y cuentan lo mismo una vez que llegan a la Cámara.



En el momento en que el hábil Melesio Cuen advirtió que la sangre podría llegar al río, cambió su estrategia mediática, y adivine a quiénes les echó la culpa: adivinó, a los periodistas que «malinterpretaron» sus dichos. A su vez, Adolfo Rojo ha aprovechado la polémica para decir que los supuestos desacuerdos son inventos orientados a debilitar al Frente. Ayer todo era risa y felicidad entre ambos jefes políticos, al menos ante la prensa, y el exrector hacía gala de su voluntad de diálogo.



Algún día tenía que aparecer quien lograra doblegar a Cuen, y ese parece ser el Popo. Lo más probable, por mera conveniencia mutua, es que lleguen a un arreglo. De ser así, pudieran celebrarlo en algún restaurante con mariachi y canciones mexicanas, como aquella que a la letra dice: «Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme».