Romo y AMLO: ni tan radicales, ni egoístas

¿Dice la verdad o cuál de las verdades que dice es la que aplicaría Andrés Manuel López Obrador de llegar al gobierno federal? ¿A quién hay que creerle a John Ackerman y Paco Taibo o a Tatiana Clouthier y Alfonso Romo? Como dice Leo Zuckerman, hay que hablar con los talmutistas de Andrés Manuel y personalmente creo que al final, a la hora de gobernar, ninguno puede acercar tanto al candidato de Morena con el mundo real, como Alfonso Romo, su coordinador de plan de gobierno y su principal referencia empresarial.Tuvimos con Romo, ayer, una larga entrevista en el programa Todo Personal (ADN40, lunes a viernes a las 22 hs). Vamos a comentarla con ustedes entre hoy y mañana. Lo primero que le pregunté a Romo es qué hacía con López Obrador: lo había conocido muchos años atrás, cuando apoyaba al candidato Vicente Fox. Le dije que no lo imaginaba como coordinador de una campaña… y menos de un candidato como Andrés Manuel…AR:. Mira si tú me hubieras preguntado hace 15 años, te hubiera dicho, nunca voy hacer esto, pero la vida te va llevando… Nunca me interesó el poder y no me interesa el poder, me interesa mi país, yo nací en una familia con mucho amor a México, mi bisabuelo es Gustavo A. Madero, y yo creo que me sembraron esa semilla de que necesitamos un país democrático, próspero, con un buen estado de derecho, pues todo por lo que la familia vivió y arriesgó todo. Yo creo que eso, inconscientemente, siempre lo tuve, por eso en su momento me tocó ayudar y hacer el programa económico del presidente Fox, pero nunca estuve tan activo como hoy.JFM: Estuviste muy cerca con Vicente Fox…AR: 11 años. Me tocó hacer muchos de los proyectos que él presentó como visión de país. Te acuerdas del plan Puebla-Panamá, que yo no le llamaba así, para mí era manejar el sureste de México como un país independiente. La analogía que yo ponía era que así como yo tengo perfiles de administración, y políticas diferentes para un negocio de manufactura, financiero o uno de tecnología, el país debe de manejarse con diferentes visiones de acuerdo a las culturas, a las tradiciones de cada zona, de ahí salió ese proyecto. En esa época a Andrés no lo conocí. Me llamaba la atención, pero no me gustaba, lo combatí.JFM: ¿Cuándo lo conoces?.AR: En 2011, y quiero decir una cosa importante. Sin conocerlo, cuando vino el desafuero, yo puse un desplegado diciendo que no era el momento y que en las democracias se gana y se pierde, no se descalifica. Quién iba a decir que seis años después, cuando me lo presentaron, fui a su casa, y salí muy impresionado; me dijo ayúdame a hacer algo, y le dije, pues antes de ayudarte tengo que ver quién eres, quién te rodea, cuál es tu naturaleza, qué te mueve, hice un estudio muy profundo, como si fuera a comprar un negocio de cómo gobernó la Ciudad de México. Y la verdad es que me convenció y desde 2011 a la fecha, he estado muy cerca de él, ayudándolo y he visto como el país se ha deteriorado, la corrupción, la inseguridad, pues todo lo que ustedes saben, la impunidad.JFM: Y cómo ha sido la evolución de tu relación con Andrés Manuel, y cómo ha sido la evolución del propio Andrés Manuel…AR: Lo más interesante que yo he vivido de mi relación con Andrés son los últimos 18 meses, cuando él me invita a formar un grupo apartidista, y plural, me dice quiero que lideres un grupo apartidista y plural que haga el plan de gobierno…JFM: No eres miembro de Morena…AR: Yo no soy miembro de Morena, por eso me dijo quiero que desarrolles un plan de arriba para abajo y de abajo para arriba. Aquí está mi libro, inspírate en él y haz lo que quieras, pero quiero que sea realmente un grupo plural. Me acuerdo que le dije, hasta de broma, oye, yo me llevo muy bien contigo, he comulgado con muchos de tus diagnósticos, pero hacer, desarrollar, un proyecto de nación en donde tengo que involucrar a la gente de Morena, no me vaya a pasar como con los trasplantes de órganos, que el 98 por ciento de las veces, el cuerpo, los rechaza. Me dijo que iba a ser muy interesante. Formamos el grupo 220 personas aproximadamente, la mitad de Morena, la mitad independientes, muchos empresarios, comerciantes, fue muy representativo.JFM: ¿cómo resultó la experiencia?AR: Pues fíjate que los dos grupos interactuamos. Al sentarte y poner la problemática y las soluciones, en una mesa de discusión, te das cuenta que hay más concordancias que discordancias. Los diagnósticos eran muy parecidos y la forma de solucionar los problemas también. Fue muy rico porque para nosotros ni ellos eran tan radicales como nosotros pensábamos, ni nosotros éramos tan egoístas, empresarios, como ellos imaginaban… Yo los invito a que vean la reacción de la gente, cuando hablamos de los principios torales del combate a la corrupción, del respeto al Estado de Derecho, al uso responsable de los recursos económicos, que queremos un país más seguro y lo más, lo que más nos preocupa como equipo, y aquí te lo comparto, es la inseguridad y la violencia.JFM: A ver, en todo ese contexto, yo soy de los que cree que lo que va a hacer Andrés Manuel es lo que dice Andrés Manuel que va a hacer …AR: No tengas duda… lo va a hacer…De eso hablaremos mañana.