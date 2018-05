Romo y AMLO: no perdonaremos narcos ni delincuentes

Le dijimos a Alfonso Romo, coordinador del programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la entrevista que mantuvimos en él en el programa Todo Personal, que creíamos que, en caso de llegar al gobierno, Andrés Manuel López Obrador iba a hacer exactamente lo que dice. Y Romo está seguro de que así será, que hará lo que dice que hará.JMF: Yo escuchaba a Andrés hace unos días con Javier Alatorre y destacaba algunos temas que tú conoces muy bien: la rectoría del Estado, precios de garantía en el campo, de consumir lo que producimos…y a mí me recordó la política de Luis Echeverría o de José López Portillo…¿Cómo se conjuga eso de los años 70 y 80 con el México de 2018?AR: Mira, déjame contestarte desde el diagnóstico. ¿Cómo está México? No tenemos independencia alimentaria ni seguridad alimentaria o energética. Importamos el 70 por ciento de las gasolinas; el 70 del gas; el 60 por ciento del maíz, 90 de la soya; 80 del arroz… del frijol, 75 por ciento. Y de todo, todo, dependemos de un solo país. Yo en los negocios aprendí a no poner todos los huevos en una sola canasta. No me gusta depender ni de un solo cliente, ni de un solo producto…JFM: Tú fuiste socio de empresas globales…AR: Importantísimas. Entonces no me gusta. En un país tan rico y tan desigual, necesitas soluciones diferentes. Ejemplo: precios de garantía.JFM: ¿Son necesarios? Fueron un fracaso…AR: No. Ahí te va. Un momento. Precios de garantía en toda la República, no. Pero hay ciertas zonas y ciertas regiones, como en todo el mundo sucede, en Suiza, en Holanda, en Alemania, en Dinamarca, en todos lados donde a los muy pequeños propietarios que tienen una hectárea o menos de una hectárea por familia, sí se les dan apoyos. Eso estamos diciendo. La agricultura de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, no se puede comparar, ni tiene las mismas soluciones que la agricultura de Sonora...JFM: Estás diciendo, a ver, para aclararle a la gente que no va a haber precio de garantía como en la época de Echeverría, López Portillo…AR: No. Va a ser muy puntual y en algunos cultivos, y déjame ir a la parte de fondo: la secretaría de agricultura se va a dividir en dos, por una parte la agricultura sofisticada, la del norte…JFM: donde somos muy exitosos…AR: Muy exitosos. Pero después tenemos otro México que vive en el siglo XVII, que tenemos que tener y tenemos que apoyar en forma diferente. A la secretaría de desarrollo social le vamos a quitar todo lo que podamos de programas clientelares que no se necesitan y vamos a darle una orientación para que sea sustentable el apoyo. Y vamos a apoyar a la productividad por hectárea. Pongo el ejemplo: de maíz, en el norte, te da 14 toneladas por hectárea, pero te vas a Oaxaca, a Chiapas, y es una tonelada por hectárea…A ver, con un programa de semilla mejorada, nada más la semilla, puedo subir la productividad por hectárea. Y así lo he hecho, en lo personal, por eso lo platico, puedo subir la productividad por hectárea de una a dos, tres toneladas. Esos son muchos salarios mínimos…Le cambiamos la vida a miles. Entonces qué es lo que estamos haciendo…JFM: También hay resistencia a esos cambios de semillas…AR: No hablo de productos genéticamente modificados. Hablo de mejoras genéticas de cruzas tradicionales. No estoy hablando nada que cause un escozor en la sociedad. Es un tema que para mí no es un problema, pero para muchos sí, por eso no lo estamos tocando… Para poder caminar hay que quitar lo que nos diferencia, y hay que poner lo que nos alinea. Estamos diferenciando y dando soluciones diferentes de acuerdo a las realidades de cada zona.Para López Obrador, dice Romo, la mayor preocupación es el sureste del país “que está prácticamente abandonado. Entonces qué estamos diciendo, atendamos estas zonas que hoy dependen de la agricultura, que con muy poco pueden mejorar su nivel de vida, y poco a poco, incorporarlos a la modernidad. Para ellos una buena semilla es modernidad. Quizás muchos empresarios en el norte se quieran meter a producir carros eléctricos, pero no todo es la alta tecnología.JFM: Ahora, para eso, tú lo decías y estamos plenamente de acuerdo, se necesita seguridad. El mayor desafío es la inseguridad. 25 mil muertos al año, zonas del país donde los que dominan, los que controlan, son bandas criminales. A mí me causa desconcierto en ese contexto que se hable de una amnistía...AR: tienes dos formas de atacar la inseguridad. Tradicionalmente, como lo hemos hecho, no ha funcionado. Las causas de la violencia son otras…JFM: Pero son dos temas. Una son las causas de la violencia y otra es atender la inseguridad cotidiana…AR: todo lo que acabo de platicar, es atacar las causas de la violencia. Adicional a los programas de rescatar a la juventud del abandono que existe y lo vamos a hacer con gran responsabilidad. La parte de soluciones es un tema muy complejo, eso lo dirige Alfonso Durazo, yo no soy un experto en seguridad, pero el objetivo es “vamos a pacificar a México”, no vamos a perdonar delincuentes, ni narcotráficantes, ni gente que ha sido muy violenta, ni cruel… tenemos que ver en cada zona de la república cuál es la problemática y qué tenemos que hacer dentro del marco de la ley para pacificar, para crear oportunidades y para poder, realmente, encontrar soluciones específicas…De la política y las reformas hablaremos el lunes.