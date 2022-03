El ampayeo siempre a lo último

audima

Ya huele al beisbol de la Liga Arturo Péimbert Camacho, y para este sábado se espera una gran fiesta en el Estadio Municipal Alberto Vega Chávez, con la magna inauguración y un gran espectáculo artístico y cultural que se tiene contemplado. Pues todo está listo, los equipos ya uniformados, las sedes, el rol de juegos y hasta quienes vamos a transmitir los encuentros, lo que sí no está listo y aún no se sabe nada, es la contratación de los señores ampáyeres, sus sueldos, uniformes y mucho menos quién los va a coordinar.

Todavía el año pasado el “mandamás” de los hombres de azul era Samuel Hernández, un hombre capaz y con gran liderazgo. Hasta el momento no sabemos quiénes trabajarán en este fuerte circuito, lo que sí sé es que este año será bien vigilado debido a lo buena que será la competencia. Esperemos sean elegidos los mejores jueces y sean lo más profesionales posible para que se mantengan en el nivel de la Liga.

Muchos pregonan que es la mejor del noroeste del país, no lo dudo, pero así se debe de demostrar contando con los mejores en todo momento, y el que vaya fallando, darle las gracias y abocarse al que sigue. Estamos a tan solo un par de días y no conocemos quiénes serán los que impartirán justicia. Y fíjense que esto no es nuevo, a lo último que toman en cuenta en este tipo de justas es al ampayeo, cosa que deben de preparar con muchas semanas de anticipación. Esperemos todo salga bien, por el bien del mismo espectáculo, ya que el público espera cada domingo para tener beisbol de calidad. Veremos, dijo el ciego.