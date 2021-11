Los uniformes que jamás llegaron

Muchos comentan que a Guamúchil en las ligas de Guasave nunca los han querido. Yo no comparto mucho esa opinión, debido a que si así fuera, simplemente no los aceptaran en sus ligas. La gente y aficionados lo comentan debido a que por muchos años han sido víctimas de decisiones que les vienen a afectar en sus participaciones. Eso en la Liga Péimbert Camacho.

De nueva cuenta vienen a presentarse dichos comentarios, donde vuelven a ratificar que Guasave no quiere a Guamúchil. Y ahora, ¿por qué es el motivo? Todo porque la Liga Vicente Gutiérrez se comprometió a proveerles de uniformes a cada uno de los equipos y vaya sorpresa la que se llevaron, cuando se les hace entrega a todas las escuadras menos a Guamúchil.

Por eso la gente de Sergio “Chachín” Soto decidió no asistir ni hacer presencia a la ceremonia de inauguración. Y ahora en la calle me comenta la afición: ¿Y ahora qué opinas, “Chico”? Con eso se sigue manteniendo la firme percepción de que no se le sigue queriendo a Guamúchil, eso me comentan.

Hay que ser realistas, algo falló, y vaya un tache a la directiva que encabeza Edgardo López Quintero, ya que alguien le falló a él como dirigente y fue a él que lo dejaron mal parado. No cabe duda que un uniforme no hace al pelotero, y para muestra un botón, Garbanceros de Guamúchil sigue firme en el liderato y es uno de los candidatos para estar en semifinales, y por qué no, peleando el gallardete.

Hay molestia por lo sucedido, es un mal trato y falta de cortesía. Se dijo que se inauguraba hasta la sexta jornada con la intención de que todos los equipos lucieran sus uniformes nuevos. Tache, veremos si hay una disculpa.