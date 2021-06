Conductas antideportivas y sus reglas

Hoy hablaremos de algunas conductas antideportivas que son muy comunes en el beisbol y que requieren, primero, una llamada de atención y luego una sanción como lo indica el reglamento. Reglas 6.04. Conducta antideportiva: (a) Ningún mánager, jugador, sustituto, coach, entrenador o carga bates puede realizar lo siguiente, ya sea desde el banco, caja de coach, o en el terreno de juego, o desde cualquier otro lugar:

(1) Incitar, o tratar de incitar, verbalmente o con señas, una protesta de los aficionados. (2) Usar lenguaje que pueda, en alguna forma, referirse o aludir a jugadores del equipo contrario, un umpire, o cualquier aficionado. (3) Pedir “tiempo”, o emplear otras palabras o frases o realizar acción alguna mientras la bola está viva y en juego, con la clara intención de tratar que 79 Regla 6.04(a)(3) a 6.04(e) el pícher cometa balk. (4) Hacer contacto intencional con un umpire en cualquier forma. (b) Los jugadores uniformados no podrán conversar ni mezclarse con los aficionados, ni tampoco sentarse en las gradas antes, durante o después del juego. Ni los mánager, ni los coaches, ni los jugadores, pueden conversar con los aficionados antes o durante el juego. Los jugadores de equipos contrarios no podrán confraternizar en ningún momento mientras estén uniformados. (c) Ningún jugador a la defensiva podrá situarse en la línea de visión de bateador, ni actuar con el deliberado y antideportivo propósito de estorbarle o distraerle al bateador.

CASTIGO: El infractor será expulsado del juego y deberá abandonar el terreno de juego y, si se cometió un balk, será nulificado. Reglas son reglas.

Síguenos en