Debut de María y sus raíces

El deporte me ha dado todo. El beisbol y el softbol me han dado muchos amigos y satisfacciones. Una de ellas se dio el pasado martes, cuando se dio el gran debut de mi hija dentro del softbol femenil. Se trata de María Elizabeth Leyva Montoya, quien ya se desesperó y se enfadó de tanto entrenar por años y no poder jugar. Hasta que se tomó la decisión de darla de alta en una liga oficial. Se estrenó con la franela del equipo Rebelditas, escuadra que dirige su propia mamá, Yesidira Montoya. María fue anunciada con bombo y platillo en el sonido local, y toda la gente que se dio cita en el estadio Dr. Florentino Camacho Rivera le regaló una carretada de aplausos y buenas vibras. Creo que eso la puso súper nerviosa, ya que le hizo tres veces swing a la pelota sin poder conectarla. Se fue ponchada, pero nada desilusionada, ya que en el segundo turno conectó tremendo batazo por segunda base, donde muy apenas la pusieron out, pero remolcó su primera carrera, al enviar a una compañera hacia home. En ese duelo su equipo Rebelditas venció a Drommers. La pequeña María no batallará para adaptarse rápidamente, ya que cuenta con sangre y raíces de grandes softbolistas, comenzando por sus dos abuelas, Carlota Ruiz y Constancia “La Chapa” Miranda, todas sus tías y primas por parte de ambas familias juegan al softbol, y qué no decir de sus tíos y hermano, que juegan al beisbol. Su mamá Yesi, principal instructora, así que a pesar que cuenta con tan solo 8 años, muy pronto estará en los grandes escenarios. Desde aquí mis mejores deseos, que tengas una brillante carrera en este bello deporte, hija mía. Bendiciones, y Dios te bendiga siempre.

