En el beisbol no se debe subestimar

Saltillo, Coahuila.- El beisbol es el deporte donde nadie, en ningún momento, debe de subestimar al rival. Castiga y no perdona. El que se atreva a hacer menos al rival, tarde que temprano se lleva una sorpresa y no muy agradable que digamos. Aquí en los Juegos Nacionales Conade ya sabemos que los rivales a vencer, es decir, los equipos que son potencia, son Baja California, Sonora, Nuevo León, Chihuahua y por supuesto Sinaloa. Pues bien, el pasado jueves se encontraban jugando Baja California y Querétaro. Se trataba del líder e invicto de la competencia contra el último lugar del standing. Pues bien, los cachanillas y tijuanenses, en vez de hacer su juego y despachar temprano a su rival, empezaron a jugar como vulgarmente conocemos, “a medios chiles”. Todo lo hacían fácil y siempre riéndose del rival. Pero llegó un momento que el pícher quería “abusar” lanzando a más de 80 millas a peloteros que ni swing sabían hacer, o que simplemente cerraban los ojos. La velocidad no surtió efecto y el picheo fronterizo empezó a dar bases por bolas y pelotazos. El karma beisbolero empezaba a hacerse presente. Roletazos fácil para doble play “tiraban para el monte”, nada les salía bien. Pero aun así mostraban una risa burlesca. “No pasa nada, no pasa nada, gritaba el mánager. Los queretanos seguían haciendo su juego y estuvieron arriba en el marcador, nadie pensaría que el mejor equipo del torneo estaba siendo superado por el último lugar. El juego continuó, y para la sexta entrada lo que todos pensamos iba a ser un nocaut, el equipo norteño apenas ganó por una carrera. . Una lección que en el deporte nadie debe de hacer menos al rival. Gusto en saludarlos, y les envío un fuerte abrazo.

