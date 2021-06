Juego de Estrellas y el calorón

El estadio de softbol Dr. Florentino Camacho Rivera esta noche vestirá sus mejores galas para disfrutar del Juego de Estrellas de la Liga Novatas Avanzadas Plus que organiza la Liga de la Nueva Era. El softbol ha sido uno de los deportes con mayor efervescencia en este municipio y pieza clave ha sido la categoría Novatas en esta ciudad, quienes las mejores cinco de cada equipo estarán siendo parte de este certamen, donde lucirá cada una su talento sobre el terreno de juego. La invitación es para que acuda con toda su familia a partir de las 19:00 horas, cuidando siempre los protocolos de seguridad y no olvidar su cubrebocas, ya que la pandemia aún sigue vigente.

EL CALORÓN. Las ligas de beisbol Arturo Péimbert Camacho y Clemente Grijalva se encuentran en su etapa final. Cada vez que pasan las semanas más intensas e interesantes se ponen ambas ligas. Así como las emociones van en aumento, el calor también está acechando. Se debe de contar en todo momento con hidratación, pero no simplemente agua, sino suero o líquidos cítricos como limonada con sal. Los rayos solares están muy fuertes, y otras de las complicaciones no solo son la deshidratación, sino los daños en la piel, por ello se debe de estar bien cubierto y usar bloqueador en todo momento. Si usted tiene jóvenes o niños que practican el deporte, cuídelos, o usted mismo protéjase. Las consecuencias son serias. Le deseo que pase un excelente día, y no hay de otra más que cuidarse.

