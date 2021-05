Las pifias en directivos de la Péimbert

La Liga Arturo Péimbert Camacho se encuentra en la recta final del rol regular. Los dirigentes de esta liga han errado en varias de sus decisiones y muchas de ellas en el ampayeo. Una, por ejemplo, el forfit a favor de Guamúchil, que al final se lo quitaron en la mesa bajo protesta en favor de La Trinidad. Después la agresión hacia un ampáyer, donde el mánager “Chuy” Terrazas, de El Burrión, golpeó, y al que le dieron tres juegos de sanción. Yo soy de la idea que cualquier pelotero o mánager que agreda físicamente se debe de ir de la liga, ya que se trata de violencia física.

Por eso en esta liga ha habido hechos graves y todo por no otorgarle garantía a los ampáyeres. Pues bien, ahora otra de las pifias visibles es seguir programando ampáyeres locales para que les sigan trabajando a sus mismos equipos. Yo no dudo de su profesionalismo, pero jamás será bien visto ni saludable para un juego que un ampáyer de tu comunidad o ciudad te trabaje como ampáyer de manera local. Samuel Hernández, coordinador de los ampáyeres, no ha entendido esto.

Garbanceros de Guamúchil en casi todos sus juegos ha tenido ampáyeres nacidos y criados en esta ciudad, cosa que no está bien. Si el ampáyer se equivoca en contra de Guamúchil recibirá severas críticas. “Ni porque es de casa nos ayudan”, dirán algunos. Y si da una decisión en contra del visitante, entonces dirán: “Pues cómo no, si es ampáyer local”. Al tiempo.