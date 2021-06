Los 44 y vacuna incluida

Así como todo lo que estamos viviendo es atípico, así fue mi cumpleaños ayer. Totalmente diferente, festejo sin celebración en grande, ya que una de las restricciones es no beber agua amargosa un día antes de la vacuna y por los tres siguientes. Fue un día muy especial, rodeado de amistades allegadas, hermanos y mis padres. No nos teníamos que asolear, por ello no fuimos al beisbol. Fue un día especial, recordando tantas andancias y grandes momentos que me han regalado el beisbol, el softbol y el futbol. Una gran cantidad de campeonatos nacionales, donde por cierto este mes de julio estaremos en Saltillo, Coahuila, en otra Olimpiada Nacional, ahora conocidas como Juegos Nacionales Conade 2021. El beisbol me ha dado la oportunidad de viajar y de estar presente en gran cantidad de eventos Panamericanos y Mundiales, en donde he conocido a grandes amistades. Seres humanos excepcionales, culturas y modos de vivir. Le doy gracias a Dios por ser tan bueno conmigo en estos 44 años de lucha y constante crecimiento, y esperemos seguir colaborando por nuestra gente y por nuestro pueblo. Gracias a todos por sus parabienes y felicitaciones.

SALÓN DE LA FAMA. Jared Borgetti y Óliver Pérez encabezan la lista de los próximos miembros del Salón de la Fama de Culiacán. Dicen por ahí que nadie es profeta en su tierra, pero en Culiacán la verdad sí se reconoce en vida a grandes personalidades que le han dado brillo y fama a ese municipio. En esta ciudad, se espera regrese el Nicho de los Inmortales una vez que Armando Camacho esté al frente como alcalde alvaradense. Que pasen excelente día amigos lectores.

