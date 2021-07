Olimpiadas diferentes y sin sabor

Los Juegos Olímpicos en Tokio están a la vuelta de la esquina y se desarrollarán bajo un estricto y nunca antes visto sistema de procuración de salud, usando medidas extremas pero necesarias. Para empezar, serán unos juegos sin chispa y sin sabor, ya que no habrá público en ninguna competencia. La inauguración sin público será muy diferente. Veremos cómo los anfitriones se las ingenian para hacer de este evento algo majestuoso.

JUEGOS NACIONALES. Para el día de mañana un servidor volverá a ser parte de otros Juegos Nacionales, lo que antes se llamaban Olimpiadas Nacionales. La sede será Saltillo, Coahuila, donde las acciones se desarrollarán a partir del día martes. Me complace dar a conocer que inicié participando en eventos nacionales desde que Óscar “El Carretas” Hernández confió en mí cuando yo apenas tenía 15 años de edad. Desde ahí a la fecha no he fallado a ningún evento que la Federación Mexicana de Beisbol me ha invitado. Satisfacciones que solo el beisbol me las ha dado. Ahora estamos en otra faceta, como es la crónica deportiva, la cual nos ha resultado todo un éxito, transmitiendo para Arroceros de Maquipo en la Liga Arturo Péimbert Camacho, lo que ha venido a revolucionar a ese club de beisbol. La siguiente columna se las enviaré desde Saltillo, dando a conocer todos los detalles de este evento. Sinaloa busca refrendar la medalla de oro del 2019, misma que se llevó a cabo en Chihuahua antes de la pandemia. Vaya nuestro consejo, no hay de otra, todos a seguirnos cuidando para evitar contagios.

