Promotores le dan vida al deporte

Se ha puesto a pensar usted qué fuera del deporte local o regional sin los promotores deportivos. Yo no me imagino una ciudad sin las personas que sin recibir nada a cambio están organizando ligas, preparando torneos y dándole vida al deporte local. Qué fuera del Instituto Municipal del Deporte sin esas personas, simplemente no figurara. Yo siempre he dicho que gran parte de la chamba de un Instituto del Deporte la hacen los promotores, ellos son la pieza clave. Llámese presidentes de Liga de cualquier deporte, ellos son los que hacen el trabajo arduo, hacen las vueltas, organizan juntas, batallan con la gente y hasta muchas veces reciben críticas y señalamientos.

La función del Instituto del Deporte es apoyar y respaldar a esa gente, mínimamente con los trofeos. Muy pocos torneos conocemos que sean municipales, la mayoría son particulares, en coordinación con la autoridad deportiva. Qué sería del deporte sin personas como Jaime Cruz, que ya hasta le apodan “El siete ligas”, y solo le falta hacer un torneo de ulama. De esa gente entusiasta se requiere. Cuántos años no hizo ligas de Beisbol Ejidal Israel Heráldez. Cuántos años no estuvo al frente del beisbol Manuel Herrera y sus diferentes ligas. Qué me dicen de Genovevo Camacho o del eterno profesor Meléndrez, tanto año haciendo beisbol. En fin, tanta gente, solo por mencionar el beisbol. Les apuesto si a esas personas, Dios guarde llegan a fallecer, al siguiente fin de semana les estarán haciendo homenajes póstumos. No seamos así. No esperemos a que la gente se muera para reconocerla. Seguiré insistiendo, a ver hasta cuándo. Espero que sea pronto. Aquí seguiré al pie de la cureña.

