Reglas no escritas en el beisbol

En el rey de los deportes hay oficiales y reglas no escritas y algunas de éstas son: 1. No trates de exhibirte para burlarte al oponente. Eso incluye lanzar el bate o recorrer las bases lentamente después de un jonrón, entre otras extravagancias. 2. No jugar con el cuadro interior adentro temprano en el juego. 3. No robar base cuando estás abajo por dos o más carreras o cuando estás bien arriba en el marcador. 4. No robar la tercera base con dos outs. 5. No dejar que te hagan el tercer out de un inning en la tercera base. 6. No hacer swing en 3-0 cuando tu equipo disfruta de una buena ventaja. 7. No permitas un jonrón en cuenta de 0-2. 8. Tomar un primer strike cuando estás perdiendo el juego. 9. El primer bate debe ser un robador de bases. El cuarto bate debe ser un jonronero. 10. Si juegas para una carrera, es lo máximo que conseguirás. 11. Si uno de tus bateadores es golpeado, no debes vengarte golpeando otro. 12. Nunca mencionar un no hitter que está en progreso. 13. Respeta las supersticiones de los otros. 14. La familia, de los compañeros y los rivales, se respeta. 15. Los novatos no opinan. 16. Los novatos no pagan cuentas y en el futuro devolverán la cortesía haciendo lo mismo con otro novato. 17. No tocar los útiles de otros jugadores. 18. Lo que ocurre en el camerino se queda en el camerino. 19. Robar señas está permitido, excepto si te atrapan robando señas. 20. Nunca, bajo ningún concepto, mirar al receptor para tratar de robar las señas que manda al pícher.