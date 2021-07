Tres buenas y una mala en el beisbol

Ya estamos de regreso en nuestro querido pueblo y como dice la canción titulada El Ausente: “Ya llegué de donde andaba, se me concedió volver”. Les comentaré tres situaciones que se presentaron dentro del beisbol. Fueron tres buenas y una mala. Empezaré por las buenas. La primera es el bicampeonato de la selección Sinaloa en la categoría Júnior dentro de los Juegos Nacionales Conade 2021 que se realizaron en Saltillo, Coahuila. Los valientes sinaloenses superaron a Nuevo León, en donde militó el también guamuchilense, nuestro paisano, Johan López Báez, hijo de “El Cañón” López.

La otra buena es que un servidor recibió una bella presea del evento y además la confianza de ir a la final en la categoría Prejúnior entre Tamaulipas y Nuevo León. La tercera buena es que acá en Sinaloa, dentro de la Liga Péimbert Camacho, el duelo entre Astros de Estación Bamoa y Cardenales de Tamazula, Guasave pasó al libro de los récords como uno de los encuentros entre los más largos que se han registrado, con más de siete horas de acción y 16 entradas realizadas sin conocerse al ganador. Vaya también para el excelente trabajo realizado por los señores ampáyeres Aarón Leyva y los guamuchilenses Juan Carlos “Picho” Aguilar y Leonardo “Poli” Pineda. Pero como todo el tiempo, siempre debe haber ese negrito en el arroz, la nota mala la dio un seudoaficionado de Cardenales, quien agredió con una piedra al ampáyer Juan Carlos Aguilar. Seguramente se espera una buena sanción a su plaza. “El Picho” no pasó del “chichón”, pero no deja de ser una artera y cobarde agresión. Seguro estoy que esto no quedará impune.

